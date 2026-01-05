嘉市北排水上游護岸改善工程完工 提升區域排水安全

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府持續推動區域排水整治工作，提升城市防洪韌性，「北排水上游(圳頭里段)護岸改善工程」已於114年12月5日順利完工。工程針對北排水幹線上游既有自然土坡進行結構改善與強化，有效提升護岸安全性，確保鄰近社區居民生命與財產安全。

嘉義市政府工務處表示，北排水幹線為嘉義市重要排水系統，其中圳頭里段過去多為自然邊坡，凱米颱風期間曾發生鄰近步道塌陷情形，經圳頭里辦公處反映後，市府即邀集相關單位辦理現地會勘，並編列預算，114年度上半年完成護岸工程之設計與發包作業。圳頭里段護岸將能提升北排水沿岸邊坡安全性與整體防洪安全，同時兼顧水域生態環境，展現市府在防災減災與永續發展上的具體成果。

北排水上游(圳頭里段)護岸改善工程於114年8月11日開工，總經費約380萬元，將原有自然土坡改建為 抗洪能力較強之護岸，改善長度約48公尺，並加強基腳保護措施，以防範河道沖刷造成護岸淘空情形。另於護岸基礎上方採用雙層石籠工法，打造多孔隙生態護岸，不僅可提供生物棲息空間、穩定坡面，亦能降低水流衝擊力並兼顧減碳效益。

