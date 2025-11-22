嘉市北港路徵收案 10/31重啟公展為期30天

[Newtalk新聞] 立法院昨通過《地方制度法》修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，被稱為「李四川條款」。對此，民眾黨立委黃國昌今（22）日表示，用「李四川條款」來形容有點太沉重也不盡公平。他說，台北市副市長李四川是否參選新北市長，他抱持開放心胸，並希望能向對方請益，畢竟其擔任副手的經驗也相當豐富。 黃國昌今出席活動並受訪表示，《地方制度法》修正是為了讓地方制度可長可久，針對六都副首長員額增加，主要是讓各縣市在地方治理上面的推展能夠更順暢。他說，用「李四川條款」來形容有點太沉重，對川伯其實也不盡公平。 黃國昌指出，李四川現在擔任台北市副市長，輔助台北市長蔣萬安的表現大家有目共睹，民主政治本來就是選賢與能，川伯未來是否有意參選新北市長，他都是以非常開放的心胸，也希望有機會可以跟川伯請益，畢竟其擔任副手的經驗也相當豐富。他認為，選舉是良性競爭，不用看成是你死我活，對於現在台灣已經被民進黨搞得很肅殺的氣氛應該會有所幫助。 談及自己民調落後給李四川以及民進黨立委蘇巧慧，黃國昌則說，各種民調都會虛心接受作為參考，最重要的事情是自己繼續好好努力，爭

新頭殼 ・ 9 小時前