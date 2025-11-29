嘉市北興國中家長會長交接 張凱莉接任家長會長
（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市北興國中於(28)日晚間舉辦114學年度家長會新卸任會長印信交接及授證典禮，新任會長張凱莉、卸任會長朱晏宏印信交接，嘉義市教育處長郭添財代表市長黃敏惠出席監交並頒發當選證書給張凱莉會長。市議會議長室秘書涂純綺代表陳姿妏議長到場表達祝福之意。立委王美惠、市議員傅大偉、黃盈智、黃大祐、黃敏修、林煒軒、王浩、多位高中職、國中小校長等貴賓、北興國中校長林世清帶領該校主任、師生、委員及北興國中管樂班樂團帶來精彩演出，場面熱鬧。
圖/嘉義市立北興國中114學年度新卸任會長印信交接，新任家長會長張凱莉(右2)、卸任會長朱晏宏(左1)、由教育處長郭添財(左2)監交。記者黃信峯攝
教育處長郭添財致詞表示，首先向新任會長張凱莉表達祝賀，也肯定張會長長期以來默默投入教育事務，為學校奉獻心力，讓學生在校安心受教，嘉義市致力打造幸福城市，市長黃敏惠對教育極為重視，114年度教育總預算已創下歷史新高，115年度更提高至78億元。郭處長期盼在家長會的支持下，學校能持續提升辦學品質，與家長共同營造親師協力、和諧運作的校園環境。
圖/嘉義市立北興國中114學年度家長會授證典禮，新任家長會長張凱莉與北興國中校長林世清等來賓合影。記者黃信峯攝
嘉義市議會秘書涂純綺表示，恭喜張凱莉當選北興國中家長會會長，張會長與家人平時對教育熱心對學校的付出與奉獻是大家有目共睹，尤其擔任嘉北國小家長會會長期間出錢出力、無私付出，表現優異，相信未來在張會長帶領的家長會與學校充分的溝通與互動，必能發揮正能量，讓孩子們得到最好的教育與照顧。
圖/嘉義市立北興國中114學年度家長會授證典禮，新任家長會長張凱莉致詞。記者黃信峯攝
會長張凱莉致詞時首先感謝教育處郭添財處長、市議會議長室秘書涂純綺、立委王美惠、多位議員、各界貴賓、高中職、國中小校長前來參加，讓我們會場蓬蓽生輝，教育是人才培育的搖籃，藉此機會特別要代表全體學生家長們感謝我們北興國中校長林世清、主任、老師職工們平時對孩子們教導與照顧。
圖/嘉義市立北興國中114學年度家長會授證典禮，新任家長會長張凱莉(右2)與北興國中校長林世清(左1)與副會長等合影。記者黃信峯攝
張凱莉會長表示，非常感謝家長會全體委員的信任與支持，也感謝卸任會長朱晏宏在任內的辛勞付出，為家長會奠定良好基礎。她說，教育是一項需要親師共同努力的長期工程，未來將與家長會團隊、校長及全體師長保持密切溝通，持續推動各項校務發展，共同為孩子打造安全、安心、充滿學習能量的校園環境。
