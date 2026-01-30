嘉市北香湖公園樂齡健康訓練場、西區寵物公園 正式啟用

嘉義市北香湖公園「西區寵物公園」正式啟用／嘉義市府提供





嘉義市長北香湖公園「樂齡健康訓練場」正式啟用／嘉義市府提供

嘉義市長黃敏惠今(30)日帶領市府團隊與各界來賓，共同宣布位於北香湖公園「樂齡健康訓練場」及「西區寵物公園」正式啟用。黃敏惠表示，這不僅是兩項重大公共設施的完成，也象徵嘉義市朝向健康城市、友善城市邁進的重要里程碑。

黃敏惠表示，「樂齡健康訓練場」及「西區寵物公園」正式啟用，讓北香湖公園朝向全齡共享、世代宜居的願景更近一步。市府以「五支箭」策略，分齡、分眾、分階段推動北香湖公園整體升級。

黃敏惠指出，第一支箭是為幼童打造安全有趣的「綠豆仁遊戲場」，讓孩子在遊戲中學習與成長；第二支箭是今天啟用的西區寵物公園，為毛小孩提供安全奔跑的空間；第三支箭是樂齡健康訓練場，專為高齡長者量身設計，結合運動、休憩與健康促進課程；第四支箭針對青少年族群，透過極限運動場遮蔭改善工程，提升使用安全與舒適度；第五支箭則是設置蒲添生運動系列雕塑，將藝術融入公園空間。

黃敏惠說，公園不只是休憩場域，更是城市文明進步的重要象徵。許多市民看到嘉義市公園空間的逐年提升，親切的稱呼她為「公園市長」，嘉義市所擁有的綠地公園空間也總讓許多外縣市民眾稱羨，能獲得來自民眾的肯定是最令她感到驕傲的事，市府持續優化公園品質，歡迎市民多多走出家門、走進公園。

市府建設處表示，樂齡健康訓練場基地面積超過三千平方公尺，鄰近停車場與公共廁所，保留天然樹蔭，打造長者運動及休憩的樂齡多功能廣場、專為長者設計的樂齡健康設施等，並全國首創將樂齡訓練場結合馬術課程，陪伴長者訓練肌力；西區寵物公園則設置波浪板、獨木橋、跳欄及綜合涵管等遊戲設施，並規劃寬敞草坪與飼主休憩座椅，讓毛小孩盡情奔跑，也提供飼主交流空間，促進人與動物和諧共處。

