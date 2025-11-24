嘉市十公廁通過性別友善所認證

嘉義市政府積極推動性別平權與友善公共設施建置，為提供多元族群安全、安心的使用環境，辦理「性別友善廁所認證標章申請計畫」，經審查今年度共有十座廁所通過認證。獲認證單位包含嘉義市東區衛生所、嘉義基督教醫院及衛生福利部嘉義醫院，皆設置二座通過；嘉義兆品酒店、西堤牛排嘉義文化店、台灣中油嘉義高鐵南加油站及嘉義文化產業創意園區則各設置一座通過，充分展現嘉義市公私協力推動性別友善環境的成果。

嘉義市政府環境保護局指出，性別友善廁所旨在兼顧不同性別身份者、身心障礙者、長者、兒童及照護者的實際需求，透過空間設計與標示規範，提供兼具隱私、安全與便利的公共如廁環境。獲認證單位皆通過空間配置、標示設計及無障礙設施等多項審核，顯示嘉義市各單位對平權理念的重視與實踐。該局強調，推動性別友善廁，不僅是空間改善，更是對「尊重差異、包容多元」城市價值的具體展現。環保局表示，性別友善廁所不僅著重於空間設計與安全性，更體現對多元性別、身心障礙者及親子族群的尊重與包容，期盼透過認證制度推動城市公共空間的友善升級，肯定各單位積極響應政策、打造友善空間，使嘉義市邁向多元共融、尊重差異的城市新里程碑，未來將持續推動更多公共與民間場所加入認證行列，鼓勵業者及機關共同營造安全、便利、尊重且包容的如廁環境，成為真正落實性別平權與人本關懷的宜居城市。