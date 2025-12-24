嘉市及阿里山鄉將普發６千

黃敏惠市長以「共好」為主題，帶領市府團隊舉行施政七周年成果發表會。（記者湯朝村攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義市長黃敏惠二十四日以「共好」為主題，帶領市府團隊舉行施政七週年成果發表會。細數嘉義市大步邁向「經濟共榮、社會共創、環境共生」三面向邁進，實踐「共好」的歷程與施政成果。

黃敏惠感謝全體市民、議會支持，持續為城市蓄積「＋１」力量，並正式宣布嘉義市加碼普發六千元現金將於一一五年一月二十四、二十五日兩日發放，發放對象是一一四年十二月八日(含)前設籍的嘉義市民，後續將再正式發布相關公告和注意事項，期盼將經濟成長果實與市民共享，也呼籲市民支持在地消費，讓「市府發錢、市民花錢、嘉義市賺大錢」，創造經濟的正向循環。

嘉義縣阿里山鄉民代表會二十四日開臨時會，會中提案通過普發六千元議案，依阿里山人口約五千二百人計算，公庫約支出三千一百餘萬元，目前公所已加速研擬普發相關辦法及條件，將提墊付案到代表會，阿里山鄉長高瑞芳預估，至少要等到農曆年後才能領到錢。

嘉義縣目前普發現金的鄉鎮市有義竹鄉發放五千元、梅山鄉三千元、太保市三千元、民雄鄉兩千元、竹崎鄉五千元及新港鄉三千元、朴子市二千元，加上阿里山鄉宣布將發六千元，共有八個鄉鎮市公所宣布普發現金。