嘉市商圈夜市券將上路 消費滿額再抽百萬現金大獎

活絡地方經濟、帶動商機，嘉義市再加碼2500萬元推出「振興商圈夜市券」兌換活動，全台民眾均可參加。（圖：嘉義市政府提供）

嘉義市政府為延續普發六千元的消費熱度，將再推出「振興商圈夜市券」加碼方案，預計發出2,500萬元。民眾只要在嘉義市消費，就有機會享回饋、再抽總獎金超過百萬元的現金大獎。

嘉義市政府說明，「振興商圈夜市券」兌換活動全台民眾都可以參加。只要從2月1日起，在稅籍設於嘉義市的店家消費並取得統一發票，累計消費滿2000元，就能參與兌換。

延續普發六千元消費熱度，嘉義市長黃敏惠期盼「振興商圈夜市券」兌換活動，能再強化嘉義市消費買氣。（圖：嘉義市政府提供）

「振興商圈夜市券」兌換日期從3月2日起，地點在嘉義市政府一樓中庭，每2000元發票可換200元商圈夜市券，每人最高可換600元。每天限量800個名額，經費用完為止。

嘉義市長黃敏惠表示，為擴大使用效益，市府也邀請在地商圈店家、夜市攤商、市場、餐飲、旅宿及各類服務業者加入合作，店家不需負擔費用，就能吸引持券民眾上門消費。希望借此帶動春節及連假期間來嘉旅遊人潮，把人潮轉化為實際商機，進一步活絡商圈與夜市買氣。（龐清廉報導）