嘉市啟動幼兒園散瞳視力篩檢 守護兒童健康

記者黃音文／嘉義報導

嘉義市啟動首場醫療團隊入幼兒園散瞳視力篩檢活動，今（10）日於大能力幼兒園舉行，嘉義市衛生局長廖育瑋、國健科長陳秀玲、國民健康署副署長魏璽倫，以及臺灣大學(醫學院眼科部)輔導團隊輔導委員蔡忠斌醫師及教育處王得鑑科長均到場指導，嘉市議員及多家合約眼科醫療院所與多所幼兒園亦到場觀摩。此次接受篩檢的幼童家長也受邀出席，親自參觀篩檢流程，了解學前幼童接受點散瞳視力檢查的必要性與做好視力保健的重要。

廖育瑋說明，嘉義市在市長黃敏惠及議會支持下，自111年起推動「學齡前兒童護眼愛健康專業視力檢查」已有4年經驗，嘉義市的做法是採由家長帶幼兒至眼科院所接受散瞳檢查。統計至113年共完成3,880人次，結果顯示，近視約占10%、近視前期約占50%、遠視約占40%。透過檢查與遠視儲備觀念推廣，已提升學校與家長的護眼意識，檢查率逐年提升且大班學童近5年近視率亦有逐年下降趨勢。此次配合國健署推動醫療專業入園視力篩檢，可減少家長奔波，也更有效找出「已近視」或「近視前期」的兒童，及早進行預防與治療。也提醒家長勿有「度數低沒關係，長大配眼鏡就好」的錯誤觀念，早期篩檢、早期治療，掌握近視防治關鍵期，有效守護兒童視力。

魏璽倫說明，近視是疾病，不只是戴眼鏡的問題；近視的年紀愈小，度數增加速度愈快，平均每年可能增加100度。若未及時控制，可能進展為高度近視，導致發生早發性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑部病變，嚴重者甚至有可能造成失明。臨床上以近視50度以上定義為「近視」，而「近視前期」則是視力介於遠視75度到近視50度，其表示幼童的遠視儲備量已不足。依據國健署以往調查發現幼兒園大班近視盛行率9%，國小1年級增加至19.8%，故學齡前為視力發育及近視防治最關鍵時期。

蔡忠斌表示，篩檢所使用的是檢查用「短效型散瞳劑」，藥效約4至6小時，安全性高且副作用少。點散瞳劑後1到2小時幼童可能會出現畏光、看近物模糊等情形，可事先向幼童說明眼睛會「霧霧的」，讓幼童有心理準備。檢查後宜安排不需精細手眼動作的活動，如影片欣賞、聽故事、玩積木或大尺寸拼圖；避免書寫、臨摹或使用剪刀等。建議當日可準備遮陽帽或配戴太陽眼鏡，避免強光刺激。若安排於上午檢查，多數幼童於午睡後即可恢復正常。

嘉義市啟動首場醫療團隊入幼兒園散瞳視力篩檢活動，衛生局長廖育瑋等人與家長合影。(記者黃音文攝)