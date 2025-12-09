嘉市啟動校園防詐小尖兵計畫 數位偵探遊戲提升學生識破詐騙

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市政府今（9日）啟動新永續出發~320+1「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0 校園防詐小尖兵」計畫，由嘉義市長黃敏惠主持，帶領市府團隊攜手議長陳姿妏所帶率領的市議會團隊、教育部嘉義市聯絡處、女童軍會、童軍會、家長協會、SMART 莊信棠、國際舞團「築夢者」哈利（田晉瑜）的母親陳玲寬董事長、在地「美秀集團」冠佑齊聚現場，與各級學校校長及警察人員共同響應「打擊詐騙，人人有責」，攜手打造從校園延伸到家庭、擴散至社區的全民防詐安全網。

圖/嘉義市政府警察局舉辦「嘉義市新永續出發～320+1校園防詐小尖兵」計畫，市長黃敏惠、議長陳姿妏、警察局長陳明志等貴賓響應。記者黃信峯翻攝

警察局長陳明志表示，為提升學生識詐、防詐的能力，本次計畫由警察局將8種最常見的詐騙類型、犯罪手法及預防方法設計全新的數位「防詐偵探任務」遊戲，學生在期限內完成任務並積極分享防詐知識，不僅能讓家人、朋友、鄰居一起提升防詐意識，更可獲得深受孩子喜愛的「警察大白熊」限量周邊文創品。市府表示，希望透過遊戲化學習，讓防詐教育更貼近生活，也更容易擴散。

圖/嘉義市警察局舉辦「嘉義市新永續出發～320+1校園防詐小尖兵」計畫，市長黃敏惠與警察局長陳明志等合影。記者黃信峯翻攝

市長黃敏惠表示，透過「I Prevent Crime 2.0」計畫的串聯，嘉義市將從校園做起，讓孩子成為最強的防詐小尖兵，帶動城市安全升級。預防犯罪的觀念，將透過跨域合作、公私協力，一代又一代數位化傳承，建構嘉義市朝向SDG 3 健康與福祉、SDG 4 教育品質、SDG 10 減少不平等、SDG 11 永續城市、SDG 16 和平與正義制度及SDG 17 全球夥伴等目標永續發展，成為壞人眼中「最討厭的城市」，也是「世世代代好徛起、大大小小攏佮意」的幸福城市！

圖/嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏、教育處長郭添財、陳玲寬董事長等與國際舞團「築夢者」哈利團隊合影。記者黃信峯翻攝

市警局表示，本次活動希望以嘉市專屬的「防詐偵探任務」防詐教材作為推廣媒介，讓每一位孩子不只學得會，更能教得出、講得懂、傳得開。特別設計深受同學喜愛的警察大白熊系列文創品作為激發學習動力的獎勵，讓學生更願意主動分享防詐知識，進而形成「孩子提醒爸媽、家庭提醒鄰里、鄰里提醒社區」的擴散效應，真正達到全民識詐的目的。

圖/嘉義市長黃敏惠頒發感謝狀給國際舞團「築夢者」世界冠軍哈利（田晉瑜）與陳玲寬董事長等合影。記者黃信峯翻攝

