嘉市啟動「預防犯罪由我做起 Prevent Crime 2.0」校園防詐小尖兵 × 防詐偵探任務
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府今（9）日啟動新永續出發~320+1「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0──校園防詐小尖兵」計畫，由市長黃敏惠主持，率領市府團隊攜手議長陳姿妏所率領的嘉義市議會團隊、教育部嘉義市聯絡處、女童軍會、童軍會、家長協會、SMART 莊信棠、國際舞團「築夢者」哈利、嘉義出身的「美秀集團」冠佑齊聚現場，與各級學校校長及警察人員共同響應「打擊詐騙，人人有責」，攜手打造從校園延伸到家庭、擴散至社區的全民防詐安全網。
為提升學生識詐、防詐的能力，本次計畫由警察局將8種最常見的詐騙類型、犯罪手法及預防方法設計全新的數位「防詐偵探任務」遊戲，學生在期限內完成任務並積極分享防詐知識，不僅能讓家人、朋友、鄰居一起提升防詐意識，更可獲得深受孩子喜愛的「警察大白熊」限量周邊文創品。市府表示，希望透過遊戲化學習，讓防詐教育更貼近生活，也更容易擴散。
預防詐騙從校園出發 × 家庭擴散 × 社區共守 打造全民防詐安全網。「只要每一成員加入，我們就能組成最堅強的 TEAM CHIAYI！」黃市長強調面對不斷進化的詐騙手法，打擊犯罪不只是警察的工作，而是需要「家庭、學校、社區」一起投入，打造綿密的全民防護網，才能守護好我們所愛的嘉園。嘉義市政重視教育紮根，本次計畫從校園出發，期教導孩子學會識詐，把防詐知識從教室帶回家，提醒爸媽、阿公阿嬤，再帶進整個社區。教學相長、親子共學的影響力，也會是公私協力、全民守護的最強助力。
而且要從點、線、面啟動 全市推廣 × 全市參與 × 全民識詐。
一、點──全市起跑的宣誓行動，以114 年 12 月 9 日記者會啟動為新起跑點，114 年底到 115 年 2 月 22 日為推動期；115 年開學後至學期末為成果驗收。市警局、少年輔導會與家長協會將巡迴校園，提供互動式防詐宣導。
二、線──32 校「校園大連線」全面巡迴，由警察局陳明志阿志局長率刑事警察大隊、少年警察隊、交通警察隊、婦幼警察隊及嘉義市家長協會，共同組成宣導團，深入各校推廣識詐觀念，將防詐觀念紮根學生日常。
三、面──「防詐偵探任務」打造全民參與的擴散面，市府客製化編製嘉義市防詐教材，學生完成任務後，需將防詐知識分享出去；分享越多，回饋越大。透過孩子的力量，讓防詐訊息向家人、親戚、朋友、鄰里擴散，形成市民互相提醒的防護面。
市警局說，「校園防詐小尖兵—防詐偵探任務」遊戲有獎勵，
活動時間：即日起至 115 年 2 月 22 日 24 時 止。
市府呼籲同學們踴躍參與：「分享越多，守護越多！」個人獎｜勇敢分享的小尖兵，就是嘉義的驕傲！以「各校」為單位，依分享推廣數排序：
第1–3名：警察大白熊玩偶1隻
第4–13名：警察大白熊棒球帽1頂
第14–23名：警察大白熊T恤1件
第24–33名：警察大白熊保溫瓶1個
第34–43名：警察大白熊毛巾1條
團體獎｜全校一起拚、防詐力量更強大！
學校組：分享總數最多的 前 6 所學校， 由黃市長於嘉義市治安會報頒獎表揚。
班級組：每校分享數最多 前 10 分之 1 班級， 由市警局陳局長率宣導團巡迴校園宣導時頒獎表揚。
市警局指出，本次活動希望以本市專屬的「防詐偵探任務」防詐教材作為推廣媒介，讓每一位孩子不只學得會，更能教得出、講得懂、傳得開。特別設計深受同學喜愛的警察大白熊系列文創品作為激發學習動力的獎勵，讓學生更願意主動分享防詐知識，進而形成「孩子提醒爸媽、家庭提醒鄰里、鄰里提醒社區」的擴散效應，真正達到全民識詐的目的。
警政做後盾 × 教育當前鋒 發揮數位、永續精神，黃敏惠市長表示，透過「I Prevent Crime 2.0」計畫的串聯，嘉義市將從校園做起，讓孩子成為最強的防詐小尖兵，帶動城市安全升級。預防犯罪的觀念，將透過跨域合作、公私協力，一代又一代數位化傳承，建構嘉義市朝向SDG 3 健康與福祉、SDG 4 教育品質、SDG 10 減少不平等、SDG 11 永續城市、SDG 16 和平與正義制度及SDG 17 全球夥伴等目標永續發展，成為壞人眼中「最討厭的城市」，也是「世世代代好徛起、大大小小攏佮意」的幸福城市！
嘉義市政府歡迎所有家庭、學校、市民共同參與，把防詐觀念從今日開始、從你我做起，發揮KANO永不放棄的精神，一起守護嘉園本壘。
圖：嘉義市政府今（9）日啟動新永續出發~320+1「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0──校園防詐小尖兵」計畫，由市長黃敏惠主持，率領市府團隊攜手議長陳姿妏所率領的嘉義市議會團隊、教育部嘉義市聯絡處、女童軍會、童軍會、家長協會、SMART 莊信棠、國際舞團「築夢者」哈利、嘉義出身的「美秀集團」冠佑齊聚現場，與各級學校校長及警察人員共同響應「打擊詐騙，人人有責」，攜手打造從校園延伸到家庭、擴散至社區的全民防詐安全網。（記者吳瑞興攝）
