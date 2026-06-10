嘉市嘉邑行善團捐贈特搜中巴 提升救災人力機動效率

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嘉市嘉邑行善團捐贈21人座中巴給市消防局特搜隊，將有助提升救災機動性。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市嘉邑行善團長期支持消防救災工作，繼2018年「行善號」消防警備車，今再捐贈21人座中型巴士給嘉義市政府消防局特種搜救隊，讓消防、義消特搜隊人員救災更機動，也能降低長途出勤帶來的疲勞與行車風險。

今天捐贈儀式在嘉義市政府舉行，由嘉邑行善團理事長鄭秀玉代表贈送，市長黃敏惠代表受贈。

黃敏惠說，市消防局特搜隊長期肩負重大災害搶救與跨區支援任務，無論是地震、風災或重大事故現場，皆第一時間投入救援工作；去年丹娜絲颱風侵襲期間，消防與特搜隊員不分晝夜投入災後復原與救援工作，守護市民生命財產安全，感謝嘉邑行善團捐贈21人座中型巴士整合救災人力與裝備運輸，降低人員疲勞與行車風險，同時提供隊員適度休息空間，以更充沛體力投入第一線任務，進一步強化嘉義市整體災害應變量能與城市安全韌性。

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鄭秀玉表示，嘉邑行善團秉持「造橋、補路、濟貧、施棺」精神回饋社會；警消是守護城市的第一線，特搜隊員在執行任務時常面臨險峻環境，盼結合群眾力量，持續支持消防工作，也彰顯行善團對公共安全的重視與承諾。

嘉義市嘉邑行善團理事長鄭秀玉(左)代表贈車，市長黃敏惠(中)代表受贈。(記者王善嬿攝)

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