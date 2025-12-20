嘉市國際管樂節踩街 全嘉沸騰

國際管樂節踩街登場前，義大利團隊致贈黃市長代表文化符碼的音樂語言禮物。（記者蘇旭羚攝）

▲國際管樂節踩街登場前，義大利團隊致贈黃市長代表文化符碼的音樂語言禮物。（記者蘇旭羚攝）

嘉義市國際管樂節，自十九日至明年一月一日，帶來時四天超過九十場的精彩演出。今年以「我們嘉義式，管樂響全市」為題，號召全嘉動起來、全民來響應，也將嘉義市的熱情傳遞至全臺各地，展現管樂之都的風情與魅力！市長黃敏惠表示，踩街嘉年華一直都是年底最受矚目的重頭戲，踩街隊伍不但規模更大、國際化程度也再創新高。昨（廿）日下午二點於中央噴水池園環盛大登場，邀請來自義大利、日本、韓國、香港等七支國際優秀隊伍與四十八支臺灣各級頂尖行進樂隊共同演出，為城市帶來最繽紛、最令人期待的街頭音樂盛事。

廣告 廣告

踩街嘉年華海外團隊首度訪嘉，以獨具文化特色的演出為街頭增添世界風景，廣受愛戴的日本隊伍，由「日本奈良大學行進樂部」率先登場，以青春力量展現行進樂新星來襲的震撼；京都百年名校「日本龍谷大學附屬平安高等學校吹奏樂部」首次登臺亮相，以深厚的古都文化帶來華麗的演出；連續二十八年榮獲日本金獎的傳奇隊伍「日本熊本工業高校吹奏樂部」則以動感的步伐掀起高潮；還有備受關注的「日本拓殖大學紅陵高等學校吹奏樂部」以百人編制與強勁節奏席捲大眾的心。

嘉義市政府文化局表示，踩街嘉年華已成為嘉義市國際管樂節最具代表性的活動之一，無論本土文化、宗教音樂或國際交流，都在這座城市交織出獨一無二的城市風采。以文化共享、城市共創為核心，讓城市的每一條街道、每一個角落，都能用音樂串起人與人之間的連結。