嘉市國際管樂節邀日本頂尖高校來嘉
嘉義市政府昨（十七）日宣布，有「翡翠騎士」之稱的「日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」將於今年十二月來臺參與「嘉義市國際管樂節」，並在嘉義市文化局音樂廳及「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」(嘉義市政府北棟大樓預定地)帶來震撼演出，展現臺日青春音樂交流的動人樂章。
市長黃敏惠表示，嘉義市多年來致力推動「管樂之都」品牌，以音樂連結世界。今年能夠與文總合作，邀請日本頂尖高中樂團「翡翠騎士」再度來嘉，是城市文化交流的重要里程碑；「我們希望透過音樂的語言，讓世界看見嘉義、讓嘉義聽見世界，也讓更多青年在這座城市找到屬於自己的舞臺。」日本農大二高「翡翠騎士」繼前年登上中華民國國慶典禮舞臺後，今年再度來臺，預計於十二月二十一日帶來全新創作劇碼，結合精湛演奏與爆發力十足的演出，演出結束後，團員們更將移師「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」舉辦戶外快閃活動，以青春節奏與在地民眾零距離交流，共同吹響跨文化的友誼樂章。
文化局謝育哲局長表示，國際管樂節活動邁入第三十三屆，十二月十九日至明年一月一日盛大登場，今年邀請來自義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等地，共十國十六組國際團隊與音樂家齊聚嘉義，辦理管樂踩街嘉年華、大型晚會、室內外音樂會、周邊巡演等超過九十場演出。
