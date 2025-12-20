嘉市國際管樂節 陸海空Battle快閃

嘉義市國際管樂節二十日在嘉義市政府前中山路迎來最令人熱血沸騰的限定演出「陸海空三軍聯合BATTLE」快閃登場，嘉義市長黃敏惠全程參與。四所軍校樂隊首度以正式節目形式同臺較勁，磅礡樂聲與高度紀律交織出震撼街頭的軍樂盛景，更帶來非正式的即興Battle，high翻全場，吸引大批市民與樂迷聚集觀賞，成為本屆管樂節最具話題性的經典畫面之一。（見圖）

黃市長表示，國際管樂節邁入第三十三屆，我們一直透過音樂不斷創新，吸引更多朋友參與。特別難得能夠號召陸、海、空三軍四校的樂儀隊齊聚嘉義，舉辦一場三軍管樂的Battle，從一開始的音樂對抗，到最後攜手合作，展現出令人感動的能量。軍樂不只是儀式的象徵，更是管樂文化中非常重要的力量，也讓大家深刻感受到音樂能夠凝聚人心、帶來希望。嘉義市國際管樂節不只是一個管樂節，更是一個用音樂交流、連結國際、壯大城市與社會的重要平台，歡迎大家把握最後的活動時間，一起來嘉義感受管樂的魅力。

這場軍校Battle也延續了嘉義市國際管樂節多年來廣為樂迷津津樂道的「隱藏版傳統」。今年首度將這份熱血能量轉化為正式企劃，完整呈現在市民眼前，不僅保留原有的即興魅力，更讓更多民眾得以親身感受三軍樂隊震撼人心的現場氣勢。本屆另特邀來自美國、瑞士、義大利、日本、香港、泰國、韓國、馬來西亞、哈薩克等地的國際樂團與音樂大師，與國內外超過一百零八支團隊參與演出，並規劃踩街嘉年華、大型晚會、室內外音樂會及周邊巡演等超過九十場活動，展現「管樂之都」的獨特魅力。更多活動資訊可上嘉義市政府文化局官網或2025嘉義市國際管樂節官網查詢。