嘉市國際管樂節55支團隊踩街 宛如音樂嘉年華會

（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）2025嘉義市國際管樂節踩街今天登場，來自義大利、日本、韓國、香港7支國際隊伍與48支國內行進樂隊共同演出，中山路沿途擠滿觀賞人潮，宛如音樂嘉年華會，熱鬧非凡。

嘉義市國際管樂節下午在中央噴水池圓環舉行踩街開幕儀式，由3支具代表性的團隊跨界共演，包括雲林北港朝天宮哨角團、嘉義城隍廟陣頭與義大利科里中古世紀樂旗隊攜手登場並揭開序幕。

嘉義市長黃敏惠接受聯訪表示，管樂踩街啟動音樂嘉年華，踩街就是美好的總合，大家感受到音符無所不在，美麗的音符代表著幸福，音符讓彼此有更多交流，大家藉由音符、音樂，未來更美好。

踩街活動由在地的國立嘉義女中樂旗儀隊領軍，陸續從噴水池圓環出發，今年共有55支國內外團隊沿中山路一路向KANO棒球園區行進，服裝、曲目、旗舞編排各具創意，沿途民眾熱情揮手，宛如一場熱鬧音樂嘉年華會。

踩街隊伍中，有來自義大利「科里羅尼中古世紀管樂旗隊」透過旗舞與鼓韻再現歐洲古城節慶的華麗風貌；連續多年榮獲日本金獎的隊伍「日本熊本工業高校吹奏樂部」以動感的步伐掀起高潮；「日本奈良學園大學行進樂部」以青春力量展現行進樂的震撼。

另外，「韓國濟洲海女歌舞團」透過舞蹈、歌謠與象徵性儀式動作，細膩展現人與海洋共生文化；京都百年名校「日本龍谷大學附屬平安高等學校吹奏樂部」帶來華麗演出。

踩街結束後，晚上在嘉義大舞台（嘉義市政府北棟大樓預定地）進行管樂大型晚會，由國內外6支知名隊伍輪番登場，包括嘉義市南興國中、台北市景美女中、台北市第一女子高中、台北市建國中學，以及日本的奈良學園大學與熊本工業高等學校吹奏樂部。

台北市昨晚發生隨機傷人案，嘉義市屆國際管樂節下午進行踩街，嘉義市警察局提升安全維護層級，落實強化安維部署，增加警力，確保治安零死角，保護市民安全。（編輯：李亨山）1141220