嘉市城博會推音樂三部曲 即起發行

嘉義市城市博覽會將於十二月十二日至二十八日舉辦，迎接這座城市建城321年的里程碑。為了為嘉義譜寫最動人的城市之歌，策展團隊特別邀請音樂策展人米奇林執掌整體音樂方向，攜手多位金曲獎得主與國際級音樂人，創作推出《嘉義市三部曲》，以「老靈魂，新節奏」（OldSoul,NewBeat）的理念，用嶄新的視角重新詮釋在地文化，展現年輕世代眼中的嘉義。

黃敏惠市長表示，城市博覽會不只是一場展覽，更是嘉義市三二一年城市精神的再一次凝聚，而音樂正是串連情感、讓嘉義故事被更多人聽見的最佳媒介，《嘉義市三部曲》由三個截然不同的音樂團隊創作，各自呈現嘉義市的不同維度，帶領大家從角度重新理解這座城市。值得一提的是，除了音樂平台發行外，宣傳片亦將同步發佈至各大新聞媒體及音樂類專業媒體。值得一提的是，本次製作更與Apple進行跨品牌合作，採用最新款iPhone17ProMax進行拍攝，技術素材同步提供給Apple發稿，進一步擴散至科技3C媒體，實現多層次、多維度的媒體覆蓋。

音樂策展人米奇林表示，三部曲的概念在於呈現嘉義的多個面向與不同語境，三個迥異的曲風，將嘉義的不同面貌完整呈現出來。宣傳片導演李品賢強調，不管是台北人、全台灣的人，甚至外國觀光客，我們都希望能透過這支宣傳片吸引到他們的目光，讓他們對嘉義產生好奇與期待。而《嘉義市三部曲》封面設計，則由嘉義籍平面設計師森田達子操刀，她擅長用溫暖線條與新舊視覺手法進行創作。