嘉市城博會湧進55萬人次 回響熱烈

全台灣最早建城的城市是嘉義市，自一七○四年至今正好三二一年，「320+1嘉義市城市博覽會」，將過去的美好與未來的想像呈現給所有民眾。十二日開幕典禮，市長黃敏惠與台中市市長盧秀燕、苗栗縣縣長鍾東錦、南投縣縣長許淑華、雲林縣縣長張麗善、新竹縣縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠，彰化縣副縣長周傑，共同拼上八座象徵木都嘉義的木屋模型拼圖，象徵活動正式啟動。

嘉義市城市博覽會」以「共享城市、宜居城市、摩登城市」三大策展主軸為核心，累計三天，已經湧進超過五十五萬人次，獲得民眾熱烈回應，嘉義地標中央噴水池圓環「幸福嘉義」互動裝置，吸引民眾踴躍留言，民眾透過掃描現場QRCode就能將對城市的祝福上傳至系統，內容即時轉化為光影訊號，投映在環形LED裝置中；「嘉私選物」以「自然」、「人文」、「城市」三大面向，精選出超過四十五個代表嘉義宜居的物件與故事。咖啡、造型雞蛋糕，人氣滿滿。