嘉市城市博覽會落幕 狂吸逾400人次

嘉義市城市博覽會閉幕大典於二十八日登場，為活動劃下完美句點，整個展期總共吸引超過四百萬人次到訪，可見博覽會的魅力。黃敏惠市長表示，這次活動將整座城市化為展演舞台，透過文化、歷史、藝術展現更多元面貌的嘉義市，讓全台及國外朋友共同了解共享、宜居、摩登的嘉義市；透過城市博覽會「帶著一雙未來的眼睛，望向遙遠的過去，做著當下的探索」，這是所有參與者共同的榮耀與成就。

文化局表示，閉幕大典《+1+1+1派對》由金曲歌王李英宏和陳建瑋，帶來他們為嘉義量身打造的合作曲，用最在地的旋律引領城市的節奏！熱情滿滿的民眾，沉浸在陶醉的音樂中，享受美好的一夜，另一個超級亮點「國際管樂節」最後周末，吸引大批人潮，室內音樂會來自馬來西亞的檳城交響管樂團、日本伊奈學園OB吹奏樂團，優秀隊伍接力演出，多元曲風活力滿滿。中正公園登場的戶外音樂會，來自泰國的TRU交響管樂團、日本的高山西高等學校吹奏樂部，透過音樂交流，為管樂節譜寫溫暖動人的篇章，不少旅客與市民無畏寒流、依然熱情駐足欣賞，現場洋溢濃厚藝術氛圍。文化公園的戶外音樂會，馬來西亞檳城交響管樂團、日本加須市鯉魚旗管樂團實力派表演，融合傳統與創新的吹奏魅力。

人氣展「嘉私選物」爆紅，社群討論度飆升。可以層層疊印、拼湊城市插畫的四色套色印章明信片，以及周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗，成為最具人氣的話題展區之一。吉祥物「桃喜」為城市街景增添可愛又溫馨的氣氛，也是民眾相機捕捉的大熱門。桃喜出沒於嘉義市各地，帶給民眾滿滿驚喜。還有「博永續願景館」，老屋翻修的木造場域「嘉義文學館」等都吸引民眾走訪，感受到城市博覽會的魅力。