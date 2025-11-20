嘉市城市博覽會 「嘉義大教室：共創新樣式」展覽12/12登場

「嘉義大教室：共創新樣式」成果展自12月12日至12月28日，在西門交誼創新所展出／嘉義市府題供′





嘉義市立美術館今年因應「320+1 嘉義市城市博覽會」，推出「生活系設計」課程，攜手輔仁中學與華南高商，以觀察、採集與跨域創作共同打造嘉義的新樣式。學生走入街區、公園及生活場域，從聲音、影像到設計實踐，展現對城市的多元想像。課程成果將與5年扎根計畫作品，同步於12/12在西門交誼創新所《嘉義大教室：共創新樣式》展出，邀請市民共同感受嘉義的創造力與文化能量。

嘉義市立美術館攜手輔仁中學與華南高商推出「生活系設計」課程／嘉義市府提供

「孩子用最敏銳的方式觀察生活，他們的想像力，就是嘉義最珍貴的創意能量。」市長黃敏惠表示，今年城市博覽會希望讓更多青年參與城市未來的討論與想像，透過藝術家帶領學生走入嘉義公園、街區及日常環境，以聲音、影像與設計重新理解城市，「我們不只看見下一代描繪的嘉義，也從他們的作品中看見城市未來的可能。」

「美術館不只是展覽場域，更是一間城市的美術教室。校園扎根計畫讓藝術真正走進孩子的生活，使他們對城市有更深的理解與情感。」文化局長謝育哲表示，今年成果展充分呈現學生以多元媒材詮釋「自己的嘉義」，從聲音採集、微生物錄影，到圖像與文字創作，都展現出學生從日常生活出發的敏銳觀察力，邀請市民在展期間走進嘉義大教室，欣賞學生的想像與創意。

嘉義市立美術館指出，「生活系設計」課程規劃「2 小時工作坊」與「6 小時延伸課程」兩種形式，由藝術家劉芳一與王懷遠授課，帶領學生從日常練習傾聽、觀察與採集，並轉化為創作；輔仁中學與劉芳一的「用耳朵打不到蒼蠅」課程，以聲音為主題，學生走訪校園錄音、採集與播放，共同製作專屬校園的「聽覺地圖」；華南高商與王懷遠的「微聲都市之歌」課程，帶領學生至嘉義公園採集微生物與顯微錄影，並結合文字與歌曲創作，完成多首嘉義限定的青春小情歌。

「嘉義大教室：共創新樣式」成果展，自114年12月12日(五)至12月28日(日)止，於西門交誼創新所（嘉義市光華路 130 號）展出，開放時段為週一至週四10:00-18:00；週五至週日10:00-20:00，歡迎市民朋友踴躍前往參觀。



