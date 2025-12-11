嘉市城市博覽會 民宿業自組展車全台巡迴

嘉義市民自發打造一台象徵嘉義城市意象的「行動宣傳露營車」，遊走嘉義市與各縣市。（記者湯朝村攝

記者湯朝村∕嘉義報導

「３２０＋１嘉義市城市博覽會」十二日開幕。在官方展區亮相前，嘉義市民宿文化發展協會集結多家在地民宿，共同打造一台象徵嘉義城市意象的「行動宣傳露營車」，遊走嘉義市與各縣市，成為另類的城市博覽會移動展品。

協會理事長張于亞表示，這台宣傳露營車是號召回朔民宿、嘉義小青旅、淌淌時光、家暖暖、走路回家背包客棧民宿及木漏民宿等業者自掏腰包打造，以嘉義市重要地標與文化意象為設計核心，包括圓環噴水池、市立美術館、嘉義舊監獄、嘉義火車站、射日塔、森林之歌、蘭潭月影潭心等景點，加入「桃喜」意象，讓露營車化為一張奔馳街頭的「行動城市名片」，以最接地氣的方式向外介紹嘉義、歡迎全台民眾走進木都。

廣告 廣告

張于亞表示，「嘉義市擁有豐富的文化底蘊與觀光資源，此次藉由建城３２０＋１的契機，希望透過宣傳露營車的機動性，將嘉義市的美好傳遞給更多人。」他說，想把嘉義市的美好帶著跑、帶著走，這不只是一次行銷行動，更是市民對家鄉的溫柔告白。

市長黃敏惠感謝張于亞自發的行動。她表示，３２０＋１代表的不只是城市建城的歷史，更象徵每一位生活在嘉義、願意多做「＋１」的市民，都是城市進步的力量。