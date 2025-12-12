嘉市城市博覽會 重磅登場

嘉義市政府昨（十二）日舉行「Wooden Wonders嘉義市博願景館」開幕茶會，邀請建築事務所MVRDV跨海來「嘉」參與，打造期間限定木構展館，回應嘉義「木都」城市精神。開幕現場亦邀請荷蘭在台辦事處代表Bas Pulles（浦樂施）出席，嘉義市長黃敏惠親自與各界貴賓一同參觀展覽，共同見證嘉義市透過城市博覽會，深化國際交流、展現城市文化實力。

黃市長表示，「嘉義市城市博覽會」規劃三大策展主軸，在市府北棟大樓預定地以「共享城市」為核心策展主軸之一，由國際建築事務所MVRDV所規劃的「永續願景館」更是重要亮點，採全木構工法打造，運用自然光影、木材紋理與開放式動線，象徵嘉義百年木構文化的延續，並融入嘉義市多處著名的木構立面，呈現嘉義「木都」的文化底蘊。感謝來自荷蘭的MVRDV團隊的用心，深入研究嘉義市的城市元素，透過創新設計，將三百多年來的歷史濃縮於展館之中。博願景館不只是建築，更是一個持續演進的公共平台，讓嘉義的過去、現在與未來在此被看見、被記錄，也被共同書寫，引導市民重新思考城市、木材與生活之間的關係。

文化局表示，博願景館採全木構工法打造，運用自然光影、木材紋理與開放式動線，象徵嘉義百年木構文化的延續，也展現永續建築。

該館自即日起至十二月二十八日展出，邀請大家走入這座與木共生的展館，感受嘉義的文化溫度與永續想像，每晚將在庭院呈現「rs夜間光雕秀」，以「木、構、業、村、樂」為主題，展現嘉義「木都」的多元面貌。寬敞的主展廳也將成為嘉義周年慶期間的重要聚會場域，舉辦系列公眾講座與活動。更多活動資訊請至：320+1嘉義市城市博覽會官網。