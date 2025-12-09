嘉市城市博覽會 集章嘉好禮旅程再+1

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為歡慶「320✜1 嘉義市城市博覽會」盛大登場,嘉義市政府交通處推出《集章嘉好禮.旅程再+1》城市集章活動。民眾只要搭乘光林我嘉線前往市博展區,於車上及指定站點完成集章,即可獲得抽獎資格,獎項包含嘉義飯店平日免費住宿券、光林我嘉線限量周邊商品及多項在地特色好禮,歡迎民眾踴躍參與。

嘉義市政府交通處指出,今年適逢嘉義建城321年的重要時刻,光林我嘉線全線採用低底盤復古英倫風電動公車,象徵城市邁向低碳永續的決心。今年市博期間除推出三場次「公車小旅行」,帶領民眾深入走讀嘉義,也希望透過趣味集章活動,邀請更多人以悠閒步調走進嘉義街道,感受豐富文化底蘊、森林城市氛圍與市博展區風采。

廣告 廣告

《集章嘉好禮·旅程再+1》活動自 114 年 12 月 12 日起至 12 月 28 日止，活動以數位集章與線上抽獎方式進行，只需搭乘光林我嘉線，於車上掃描活動 QR Code 啟用 LINE 集章卡，再前往展區周邊 7 處指定站點掃描 QR Code 完成任 5 站集章，集滿 6 枚數位章即可獲得抽獎資格。完成集章後，抽獎功能將自動於 LINE 集章卡中啟動，參與者能立即線上抽獎、輕鬆享受活動樂趣。

中獎者若抽中「在地名店好禮」，可於 LINE 集章卡中取得兌換畫面後，前往合作商家一涼製冰所或奮起福米磚出示畫面即可直接兌換；其餘如飯店住宿券、限量周邊商品等獎項，依系統指示填寫基本資料後，由嘉義市政府依規定寄送或通知領取。

本次活動獎項豐富，包括天成文旅·繪日之秋平日住宿券、光林我嘉線限量悠遊卡、光林我嘉限量模型車、光林我嘉野餐墊，以及 500 份在地名店好禮（二選一，分別為一涼製冰所冰餅與奮起福米磚）。

光林我嘉線自港坪運動公園發車,串聯嘉義火車站、檜意森活村、文化路商圈、嘉義公園等多個重要景點及多處人文與自然景點,也是全台首條夜間城市觀光路線,已成為旅客造訪嘉義的必搭路線。即日起至 12 月底前,使用電子票證或行動支付即可享有免費搭乘優惠。

嘉義市政府歡迎來訪市博及管樂節的大小朋友,一同搭公車、集章、抽好禮,體驗嘉義城市魅力。

圖：為歡慶「320✜1 嘉義市城市博覽會」盛大登場,嘉義市政府交通處推出《集章嘉好禮.旅程再+1》城市集章活動。民眾只要搭乘光林我嘉線前往市博展區,於車上及指定站點完成集章,即可獲得抽獎資格。（圖：市政府提供）