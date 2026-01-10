嘉市好行199 玩遍光林線

嘉義市政府推出「199元台灣好行光林我嘉線優惠套票」，包含「嘉玩藝術套票」及「科普探索套票」兩款主題旅行的場館門票兌換、特色點心以及DIY體驗等多項優惠，效期內可不限次數搭乘光林我嘉線公車，16日開賣，鼓勵民眾搭乘公車探遊嘉義市。

交通處指出，「嘉玩藝術套票」走訪花磚博物館、嘉義舊監獄宿舍群參觀並體驗木作DIY，感受地方特色；「科普探索套票」探訪嘉義市立博物館、新嘉大昆蟲館，近距離接觸昆蟲生態與城市故事，並體驗製作昆蟲主題冰箱貼，寓教於樂。

廣告 廣告

為滿足自由行旅客的需求，「199元台灣好行光林我嘉線優惠套票」自今年1月16日起販售至2月28日止，數量有限，售完為止，使用期間今年至4月30日止，效期內不限次數搭乘，此套票就包含上述兩款套票主題內容。

交通處還另外推出「馬不停蹄來嘉遊」活動，分為「假日小旅行」與「平日走讀小旅行」，有在地專業導覽人員帶領，有上午場、下午場，共16場次，每場20名，相關資訊可查詢交通處臉書粉專。

交通處表示，市府推動低底盤電動公車，目前有3條路線行駛市區，服務的涵蓋率達約85％，民眾持電子票券可免費搭乘，近7年來運量成長約7.7倍，此外，騎用youbike2.0前30分鐘免費，也非常便捷，騎用率也相當高，這兩項公共運具免費乘用持續到今年底，CP值高，鼓勵大家多多使用。