嘉市宣信國小締結菲律賓姊妹校 三好品德國際分享

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市宣信國小獲得2025教育部「品德教育特色學校」，日前由星雲大師公益信託教育基金支持，受邀到菲律賓馬尼拉進行三好品德國際分享，並在教育部技職司長楊玉惠、法制處長鄭乃文等人見證下，與菲國光明大學附屬中小學簽訂姊妹校備忘錄，讓學校的永續教育更符合聯合國永續發展目標「建立全球夥伴關係」。

市府教育處長郭添財說，嘉義市品德教育核心，是建立友善校園文化，讓校園充滿尊重包容的學習環境，而國際視野更是打造國際教育城市的關鍵性指標。

宣信國小校長謝聖雅表示，學校秉持「教育翻轉孩子的生命，品德提升孩子的生命價值」，品德教育落實在那音合唱團、樂旗隊和體育團隊等特色社團，那音合唱團每年母親節用歌聲關懷護理之家、長照中心老人，宣信樂旗隊在嘉義市國際管樂節，用音樂分享市民及國外友人，還有多元體育社團培養合作、負責品德等，讓好品德透過課程、活動融入並實踐在日常生活中。

謝聖雅說，學校每日實施持續安靜晨讀10分鐘、每學期一至四年級開辦情緒教育、推動兒童哲學及合作教育、規劃小一新生入學以品德教育做為闖關主題等等，深耕孩子品德教育涵養。

宣信國小此次與菲國光明大學進行姊妹校備忘錄簽訂，希望讓全球夥伴成為學校的助力，光明大學承諾在寒暑假將派老師到校指導孩子英文、舞蹈、體育等學習，讓嘉市教育更有國際視野。

