嘉市小小北都更計畫 公開展覽

嘉義市鐵路高架化工程持續推進，火車站周邊區域即將迎來關鍵轉型時刻。市政府同步啟動鐵高兩側土地都市計畫變更與嘉義大車站地區都市更新，並選定位於車站西側的「小小北」地區（小澎湖、小副瀨、北港車頭地區），劃定都市更新地區並擬定都市更新計畫，期望帶動後站地區整體發展。市府都市發展處於去年十二月二十九日「小小北都市更新駐點工作站」舉辦兩場公開展覽說明會，向地方居民說明都市更新規劃內容並廣泛蒐集意見，現場共吸引近百位在地居民踴躍參與。

市長黃敏惠表示，「嘉義大車站計畫」是市府重要施政方向，鐵路高架化工程預計於一一八年完工通車，未來發展將結合阿里山林業鐵路及規劃中高鐵聯外嘉義輕軌，凸顯三鐵共構的交通優勢，打造集交通樞紐與複合功能於一體的都市門戶。「小小北」地區未來可望躍升為車站第一排的黃金地段，透過整體規劃，營造更具韌性、便利且宜居的生活環境。

市府都市發展處許懷群處長指出，市府此次劃定「小小北」為策略性更新地區，主要是鼓勵民眾整合較大面積土地進行整體開發，並提供「公辦都市更新」、「自主更新」、「危老重建」及「整建維護」等多元更新途徑，讓民眾可依自身條件與需求，選擇合適方式參與。許處長說明，都市更新須依都市更新條例規定，取得一定比例之土地及所有權人同意後，始得由市府協助推動，且都市更新採鼓勵性質，不會強制拆除房屋或徵收土地。