嘉市小白狗遭搬家貨車「拖著走」四肢受傷 已出院由飼主帶回

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一部載著小白狗的貨車以牽繩綁狗，14日開車行經嘉義市親水路時，被熱心民眾目擊狗兒在車子後方沿路拖行，地上血跡還清晰可見，連忙通知司機停車、將狗送醫。嘉義市政府建設處追查，查獲一名洪姓飼主委託貨車司機搬家並運送小白狗，已將狗兒送到動物醫院救治，四肢表層擦挫傷，住院觀察一晚後情況穩定、食欲正常，已無大礙，後由飼主帶回休養。

市府建設處副處長羅資政說，14日市府接獲通報，親水路段疑有犬隻遭車輛拖行，隨即會同警方展開調查；經查，飼主因搬遷委託駕駛載運家具及小白狗，運送途中，狗因不明原因意外自車上掉落遭拖行，駕駛在民眾提醒後立即停車，將狗帶回車上，並通知飼主送醫。

廣告 廣告

羅資政表示，依《動物保護法》第30-1條第1項第2款規定，過失傷害或使動物遭受傷害，而未達肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，最高可處1萬5千元罰鍰；若造成肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依同法第30條第1項第1款，最高可處7萬5千元罰鍰。

市府提醒飼主，運送動物時應妥善做好防護措施，確保犬隻安全，以避免類似意外再次發生，並保障動物福祉及自身安全。將持續追蹤小白狗恢復情形，並依法辦理後續行政裁處程序。

【看原文連結】

更多自由時報報導

批台灣人最不友善！住3個月外國人喊「迫不及待想離開」網戰翻

肯德基停售原味蛋撻原因明公布！ 員工「暴雷」全說了

吃火鍋犯「1禁忌」讓卡式爐爆炸！消防粉專：威力相當於手榴彈

「姐姐中將」退伍後華麗轉身 陳育琳接任「這個協會」副理事長

