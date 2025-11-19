嘉市小綠人偏少 交通處允改善

嘉義市議員王浩19日針對行人專用號誌逾半數沒有設置小綠人、機車停等紅燈區與汽車右轉動線互相干擾、市區客運路網分布不均等缺失提出質詢，市府交通處長許啟明表示，行人專用號誌、路口停等區，近期內會陸續改善。

王浩指出，嘉義市有約780處號誌路口，但行人專用號誌逾半數沒有設置小綠人，行人怎麼知道什麼時候能過、還剩多少秒數能過？

嘉義市部分路口機車停等區位於外側車道，與汽車右轉互相干擾，導致「汽車要右轉、機車沒有要右轉」的動線不合理，有安全疑慮。王浩認為，有「右轉時相」的路口，機車停等區不應設置在外側車道。

市民公車、幸福巴士、嘉義縣公車，部分地區班次站點密集、部分地區稀少，分配不均，應通盤檢討「市區客運路網」以增加站點與順暢度。此外，新式簡易公車亭應配置遮陽遮雨、夜間照明與座椅、動態顯示系統、招手燈等設備，提升候車品質。

許啟明表示，民國113年至114年已新增87處行人專用號誌，增加率達35％；中興路後火車站、中興路與興業西路口，也將依序施作。

至於機車停等區是規範機慢車停等紅燈，部分路口的機車停等區過大，導致占用右轉車道，如興達路與建國路口，2周內將完成調整，並陸續檢視其他路口。

全市目前共有公車站88站，已設68座候車亭、15座簡易式候車亭、76處獨立式智慧站牌，其餘為集中式站牌，空間容許處皆設置公車動態系統、晴雨遮、候車椅、照明設施等優化候車設施，目前已獲中央補助，將再設置14座簡易式候車亭、24張候車椅及7處特色候車亭。