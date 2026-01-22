嘉市市民中心北棟大樓統包工程今動土

記者黃音文／嘉義報導

歷經近20年規劃並克服工物料上漲等多重挑戰，嘉義市「市民中心北棟大樓新建統包工程」今（22）日在嘉義市長黃敏惠主持下，於北棟基地舉行動土祈福典禮，嘉義市議長陳姿妏、內政部長劉世芳與多位立委、議員與里長等民意代表共同出席見證歷史一刻。市民中心北棟大樓以「打開諸羅之門 走進市民之森」為主題，發包經費約54億餘元，市府自籌近32億元並成功爭取內政部補助約22億餘元，交通部補助約2.78億元建設，預計於119年底完工啟用，將帶來更便捷的行政服務、更優質的休憩空間。

一路見證北棟大樓20年來從設計規劃，帶領市府團隊克服重重難關推動建築順利開工動土，黃敏惠致詞時難掩感動，提到北棟大樓基地自規劃以來，歷經物價波動、預算調整、原設計團隊變更、新冠疫情、國際局勢影響導致建材成本飆升，以及營造業缺工缺料等多重挑戰，多次招標流標等困難。面對每坪造價大幅上漲的現實，市府團隊展現堅定決心，導入統包制度、同步設計及施工、簡化行政流程，並成功爭取中央部會補助及市議會全力支持，方使工程順利啟動。

黃敏惠提到，北棟大樓基地鄰近諸羅古城門北門，從過去以來就是推動市政的重要中心。市府團隊以前瞻目光，綜合考量城市發展的需求，在原有設計上，積極爭取交通部補助建設地下停車場，規劃為地下2層、地上13層的多功能現代化辦公大樓，並考量極端氣候可能帶來的挑戰，在建築中導入永續綠能等理念。北棟大樓基地動土，不僅象徵嶄新市政園區將啟動，更是城市脫胎換骨發展的重要里程碑，期待這座兼容木都、畫都的城市意象與綠能永續理念的建築，能持續爭取金質獎、金安獎項肯定，也為市政發展引入更大動能。

嘉義市政府表示，此案統包工程發包經費約54億餘元，計畫總經費約57億餘元；內政部補助約22億餘元，交通部補助約2.78億元；在市議會的協助下，自籌近32億元，中央與地方，攜手共同協力完成北棟大樓的興建。

同時，考量城市發展需求，北棟大樓地下停車場規劃625席汽車位及517席機車位，並可與南棟地下停車場無縫連結，總計可達886席汽車位及逾1,100席機車位，較原來的臨時停車場大幅增加364席汽車位及超過317席機車位，且室內的停車空間可讓未來民眾洽公不再受日曬雨淋之苦，徹底解決市政園區及周邊停車需求。

嘉義市市民中心北棟大樓統包工程動土，黃敏惠市長、陳姿妏議長、內政部長劉世芳等人共同出席動土儀式。(嘉義市政府提供)