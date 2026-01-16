嘉市年前振興經濟普發現金6000元及老人春節禮金1000元

嘉義市政府公布發放「振興經濟普發現金6000元」，及「老人春節禮金1000元」相關領取注意事項與「領取通知單及委託書」樣張。（圖/嘉義市政府提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義市政府今（16）日公布將於1月24、25日發放「振興經濟普發現金6000元」，及「老人春節禮金1000元」相關領取注意事項與「領取通知單及委託書」樣張。市政府籲請嘉義市民詳細閱讀注意事項，並於發放當日務必攜帶領取通知單及相關證件或文件，並於建議時段前往領取，以分流人潮、加速發放作業。

市政府民政處表示，今天起由里鄰長或里幹事親送「領取通知單及委託書」至家戶，請民眾特別注意發放通知單（注意事項）「符合領取資格者姓名與編號」、「發放所編號」、「發放所名稱與地址」及「領取現金的日期與時間」等四大重要資訊。

民政處說明，本次普發消費現金6000元與老人春節禮金1000元同步發放，市府已於嘉義市各里設立136個發放所，部分里的不同鄰別有不同的發放所，請民眾特別注意，不要跑錯地點。為了減少民眾排隊等待的時間，市府已在「領取通知單及委託書」上編印每戶符合領取資格者的姓名與編號，並安排不同時段分流領取。籲請市民朋友務必攜帶「領取通知單及委託書」正本或影本（或熟記發放編號），加速資料查找與核對流程，並依據發放通知單（或注意事項）上所記載的日期與時間前往領取，以利人潮分流。

市府指出，「領取通知單」就是「委託書」，未能親自領取者可直接在「領取通知單及委託書」的正本或影本上簽名或蓋章，完成委託。本人、未成年人（未滿18歲者）及委託他人領取應備證件或文件亦載明於「領取通知單與委託書」上，請市民朋友務必詳讀注意事項及攜帶相關證件或文件，前往發放所領取。

民政處提醒，現金發放相關的資訊，應以「市府官方平台公告」為主，請勿輕信網路流傳或來源不明的訊息。