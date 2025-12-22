嘉市年前普發6千 滿65歲再領1千

嘉義市將普發6000元，連帶提出促進商圈及夜市活絡、補助自由行計畫等提案，總經費16.8億元追加預算案送嘉義市議會臨時會審議，22日獲議會聯席審查同意照原編通過，多位議員要求市府盡快公布發放對象、領取條件及日期等細節，另普發作業也將同步發放65歲以上市民1000元春節禮金，建設處長呂獎慧承諾，一定會在農曆年前讓民眾領到紅包好過年。

市議會昨召開第11屆114年第6次臨時會，聯席審查市府追加減預算案，多位議員特別關切發放資格、領取方式，加上坊間、網路已瘋傳1月底會發錢，在主席財政小組召集人李忠曆詢問下，呂獎慧表示，目前預計農曆年前發放，關於設籍基準日，市府有多個版本待討論，預算通過後，就會擇期公告、說明資格基準日與發放細節。

呂獎慧說，市府提出振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，包含振興經濟普發現金約16億2100萬元、商圈夜市活絡計畫3000萬元、觀光產業輔導計畫2500萬元，以及永續新生活推動計畫354萬元，預計會設100多處發放點，讓民眾方便領取，並同步發65歲以上市民1000元春節禮金。

議員王浩質疑，都是發6000元，嘉義市普發事務費編1950萬元，竹北市才1000多萬元「不合理」，也提到市府發文到學校，要求所有老師造冊，作法對老師不尊重。議員傅大偉關心新生兒的領取資格限制和戶籍轉入期限。

議員黃敏修批評，市府這次普發現金扭扭捏捏「很奇怪」，未提供草案給議會，議會通過預算，豈不是開空白支票。議員顏翎熹認為，新生兒領津貼，家長要設籍半年，普發現金以設籍基準日為準，又沒限制多久內不能遷走，可能有人領到錢就遷走，作法太寬鬆。