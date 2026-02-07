嘉市年貨大街登場 「一站式購足」還推好禮五重送

嘉義縣 / 綜合報導

農曆過年前，很多人都趕緊採買年貨，嘉義市年貨大街也在文化路中央廣場盛大開幕，市長黃敏惠親臨現場主持開幕儀式，今年攤位集結了名店、特色伴手禮以及農漁特產等等，而且攤位數比去年還多，一次幾乎就能購足需要的年貨年禮，而且只要消費滿300元就可以參加抽獎，現場湧入大批市民採買，熱鬧滾滾。

嘉義市年貨大街，在文化路中央廣場隆重登場，市長黃敏惠親臨主持，現場還露一手，與主廚一起烹煮，一道XO醬龍虎斑，象徵年年有餘，而台下也熱鬧滾滾，看過去整個都是人，每個攤位買氣都很旺，攤位業者說：「我們的碗粿它試吃的溫度是最甜的時候，它是微糖的，桶仔雞半隻。」

業者認真介紹，人客也一個個來，一旁還有人在排隊，排了好長的隊伍，就是等著買限量福袋，裡面有紅包袋購物金等等，沒買到的沒關係，營業期間，每天上午10點半開賣，來購物的滿300，也能換張抽獎券，現買現抽，能抽1000元的抵用券。

嘉義市今年的年貨大街，總共有61攤，比去年的55攤還多，而且可以說包山包海，什麼都有，嘉義市長黃敏惠說：「也號召了全國排隊的名店，這經過篩選，還有我們嘉義在地我們最優質的嘉市好店，還有最好的產品。」

集結了名店特色伴手禮，以及農漁特產等等，還有7個攤位，聯手故宮推出聯名禮盒，嘉義市長黃敏惠說：「喔，這個紅茶禮盒，天啊。」精美的包裝，連市長黃敏惠，都忍不住掏錢買了，這次的年貨大街，從2月6日到9日共4天，每天上午10點半到晚上6點半，「一站式購足」，不用趴趴走，就能把年貨年禮，通通款起來。

