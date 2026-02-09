嘉市年貨大街至2/9於中央廣場熱鬧開賣

(記者廖建智嘉義報導)

農曆春節將至，聚集各排隊名店、方便民眾一站購足的「2026嘉義市年貨大街」自（2/6）起一連4天每天上午10時30分至下午6時30分在文化路中央廣場熱鬧登場。黃敏惠市長(7)日出席開幕記者會，與主廚一起烹煮一道XO醬龍虎斑為活動揭開序幕。今年年貨大街除了有加碼抽出千元紅包等活動，還有7家店家聯手故宮推出聯名禮盒，活動期間還有「好禮五重送」，黃敏惠市長歡迎民眾來「嘉」採買年貨，把澎湃實惠年貨帶回家。



黃敏惠市長表示，嘉義市雖然是一座小城市，卻是雲嘉南重要的觀光休閒與消費中心，擁有最貼近產地、最新鮮也最具人情味的美食與好物。嘉義市年貨大街邁入第三屆，「一站式購足」的年節採買體驗為民眾節省往返奔波時間，舉辦以來備受好評。今年現場攤位由去年的 55 攤增加至 61 攤，涵蓋類型更加多元，包括嘉義排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨與特色年菜等，黃敏惠市長也邀請市民與遊客把握機會，善用年節消費在地採買，用行動支持在地產業，在年貨大街感受最濃厚的人情味與最幸福的年味，一起歡喜迎新年。



黃敏惠市長提到，今年嘉義市在農曆春節前夕，運用累計歲計賸餘加碼普發6千元現金，穩定民生、刺激消費動能，更結合商圈、攤商，推出振興商圈夜市計畫要放大民眾手中的6千元，民眾(不限嘉義市市民)只要持115年2月1日起持嘉義市店家所開立發票累積滿2,000元，就可以在3月2日(一)至市府一樓大廳兌領1份價值200元的商圈夜市劵，每人最多可兌換600元商圈夜市券，數量有限、兌完為止，歡迎各地民眾來嘉義市「款年貨」，讓幸福加碼。



民眾張小姐與女兒手中提滿伴手禮，說每年都會固定來年貨大街採買，來逛逛有甚麼特色產品可以送給親朋好友，更提到今年也有新增許多特色店家，直呼每間都想去嘗試看看。



建設處長呂獎慧表示，為回饋支持年貨大街的市民與遊客，今年年貨大街特別串聯多家知名品牌推出限時、限量的年節優惠活動，折扣最低8折，最高下殺5折起。此外，今年年貨大街推出「好禮五重送」，讓市民買越多、抽越多。只要消費滿 300 元即可參加「滿額好禮抽」與「福袋好禮抽」，每天皆有萬元現金與精美禮品等您帶回家；最終日還有機會抽中 iPhone 17、Dyson 空氣清淨機等熱門壓軸好禮。針對高額消費族群亦推出「紅包好禮加碼抽」，滿 1,000 元即可抽抵用券紅包，最高折抵 100 元。另外，每日上午 10 點半還有限量「早鳥好禮送」，包含購物金、紅包袋與御守，歡迎市民提早來搶好康。



建設處也提到，年貨大街除了中央廣場主活動外，嘉義市多個市場與商圈亦同步推出年節商品，包括東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場、共和路設攤區、永和街設攤區、魚市場、果菜市場及新二通等，提供市民更多元、更多選擇的採買動線。更多活動資訊請至「2026嘉義市年貨大街」網站查詢：https://chiayinewyear.vrworld.com.tw/