嘉市年貨大街 熱鬧開賣

嘉義市年貨大街」自二月六日起一連四天在文化路中央廣場熱鬧登場。黃敏惠市長七日出席開幕記者會，與主廚一起烹煮一道XO醬龍虎斑為活動揭開序幕。今年年貨大街除了有加碼抽出千元紅包等活動，還有七家店家聯手故宮推出聯名禮盒，活動期間還有「好禮五重送」，黃敏惠市長歡迎民眾來「嘉」採買年貨，把澎湃實惠年貨帶回家。

黃市長表示，嘉義市雖然是一座小城市，卻是雲嘉南重要的觀光休閒與消費中心，擁有最貼近產地、最新鮮也最具人情味的美食與好物。嘉義市年貨大街邁入第三屆，「一站式購足」的年節採買體驗為民眾節省往返奔波時間，舉辦以來備受好評。今年現場攤位由去年的五十五攤增加至六十一攤，涵蓋類型更加多元，包括嘉義排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨與特色年菜等，黃敏惠市長也邀請市民與遊客把握機會，善用年節消費在地採買，用行動支持在地，在年貨大街感受最濃厚的人情味與最幸福的年味，一起歡喜迎新年。

黃市長提到，在農曆春節前夕，運用累計歲計賸餘加碼普發六千元現金，穩定民生、刺激消費動能，更結合商圈、攤商，推出振興商圈夜市計畫要放大民眾手中的六千元，民眾（不限嘉義市市民）只要持今年二月一日起持嘉義市店家所開立發票累積滿二千元，就可以在三月二日至市府一樓大廳兌領一份價值二百元的商圈券，每人最多可兌換六元商圈夜市券，數量有限、兌完為止，歡迎各地民眾來嘉義市「款年貨」，讓幸福加碼。