嘉市年貨大街 2/6開幕

嘉義市年貨大街」將在二月六日起試營運，一連四天每天上午十時三十分至下午六時三十分在於文化路中央廣場熱鬧登場，開幕首日還將推出加碼抽出千元紅包等活動，活動期間還有「好禮五重送」，嘉義市政府歡迎民眾來「嘉」採買年貨，把澎湃實惠年貨帶回家。

黃敏惠市長表示，嘉義市年貨大街邁入第三屆，「一站式購足」的年節採買體驗為民眾節省往返奔波時間，舉辦以來備受好評。今年現場攤位由去年的五十五攤增加至六十一攤，涵蓋類型更加多元，包括嘉義排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨與特色年菜等，盼望以更豐富的內容服務市民與遊客，讓年節買氣持續升溫。

黃市長也提到，今年在農曆春節前夕，運用累計歲計賸餘加碼普發六千元現金，穩定民生、刺激消費動能，更結合商圈、攤商，推出振興商圈夜市計畫要放大民眾手中的六千元，民眾(不限嘉義市市民)只要持今年二月一日起持嘉義市店家所開立發票累積滿二千元，就可以在三月二日至市府一樓大廳兌領一份價值二百元的商圈夜市?，每人最多可兌換六百元商圈夜市券，數量有限、兌完為止，歡迎各地民眾來嘉義市「款年貨」，讓幸福加碼。