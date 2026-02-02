嘉市年貨大街2月6日開跑 五重好禮拚買氣

2026嘉義市年貨大街2月6日即將在文化路登場，有61攤商家齊聚，為期4天供民眾採買。(圖／嘉市府提供)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】農曆春節將至，集結排隊名店與年節商品的「2026嘉義市年貨大街」將於2月6日起試營運，連續4天於文化路中央廣場熱鬧登場，每日上午10時30分至下午6時30分營業。嘉義市政府表示，開幕首日將加碼抽出千元紅包，活動期間更推出「好禮五重送」，邀請民眾來嘉義一站購足年貨。

2026嘉義市年貨大街攤商多元，方便民眾一次購足年貨。(圖／嘉市府提供)

市長黃敏惠表示，嘉義市年貨大街邁入第三屆，主打一站式年節採買，深受市民與遊客好評。今年攤位數由去年的55攤增加至61攤，內容涵蓋嘉義排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨與特色年菜等，商品類型更加多元，期盼帶動年節消費熱潮。

黃敏惠也指出，市府在春節前加碼普發6,000元現金，穩定民生並刺激消費動能，同時結合商圈與攤商推出振興商圈夜市計畫，放大民眾手中現金效益。自2月1日起，民眾持嘉義市店家開立之發票累積滿2,000元，即可於3月2日至市府一樓大廳兌換價值200元的商圈夜市券，每人最多可兌換600元，數量有限，兌完為止。

「好禮五重送」活動。(圖／嘉市府提供)

市府建設處表示，今年年貨大街特別串聯多家知名品牌，推出限時限量年節優惠，折扣最低8折、最高下殺5折起；並規劃「好禮五重送」活動，民眾消費滿300元即可參加滿額抽獎與福袋抽獎，每日皆有現金與精美好禮，最終日更有機會抽中iPhone 17、Dyson空氣清淨機等壓軸獎項。另針對消費滿1,000元民眾推出紅包加碼抽，最高可折抵100元，每日上午10時30分還有限量早鳥好禮發送。

消費滿300，天天抽萬元現金活動。(圖／嘉市府提供)

建設處補充，除文化路中央廣場主會場外，東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場、共和路與永和街設攤區，以及魚市場、果菜市場、新二通等商圈也同步推出年節商品，提供市民多元便利的採買動線。更多活動資訊可至「2026嘉義市年貨大街」官方網站查詢。