嘉市府力挺民生經濟 通過「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」提案將送議會審查

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府今（8）日上午由黃敏惠市長主持市務會議，會中通過「振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫」、「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「振興經濟永續新生活推動計畫」等提案納編第6次追加減預算案，並於明(9)日提追加減預算案送議會審議。

黃敏惠市長表示，嘉義市一向恪守財政紀律，已連續15年不舉債，連續七年維持公共債務為零。今年每人普發6000元現金，是用累計歲計賸餘辦理，不舉債，不影響嘉義市公共建設的進行。

面對美國對等關稅及丹納絲颱風等天然災害外部環境的衝擊，市府積極應變，除提出「振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫」，亦提出「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「振興經濟永續新生活推動計畫」等提案，希望提振消費力道，協助全體市民、各行各業穩健營生。

黃敏惠市長也提到，嘉義市以服務業為主體，在過去三級警戒期間，市府曾普發2000元現金，成功刺激本市營利事業銷售額，並較前一年成長9.56%，持續創下歷史新高。此次擴大加碼普發，黃敏惠市長表示，「我們發錢，也要能夠賺錢」，呼籲市民在嘉義市消費，以提振嘉義市的經濟發展，提升營利事業銷售額，這樣也有助於統籌款的分配，進一步挹注本市財源，達到良性循環的效果。

圖：嘉義市政府力挺民生經濟 通過「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」提案將送議會審查，期盼儘速完成審查，在過年前完成發放。（記者吳瑞興翻攝）