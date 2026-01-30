嘉市府勞工及青年發展處揭牌成立 打造整合服務窗口成為勞工及青年堅實後盾

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為因應勞動環境快速變遷及青年多元發展需求，嘉義市政府於今(30)日正式於原大同技術學院綜合教學大樓設立「勞工及青年發展處」，嘉義市長黃敏惠率市府團隊及嘉義市總工會、嘉義市職業總工會、嘉義市產業總工會理監事團隊共同見證勞青處成立揭牌的歷史性一刻，期盼透過專責單位，打造城市更友善的勞動環境，並為青年提供多元支持與發展機會，讓嘉義市成為一座讓勞工安心、青年有希望的城市。

黃敏惠市長表示，勞工是讓城市發展向前的重要動力，青年更是城市能持續創新的重要基石。市府團隊重視勞動及青年發展的需求，即使過去面對員額限制的困難，仍努力在有限的員額中，於社會處組織下將原「勞工科」更名為「勞資及勞動條件科」，並新增「勞動力及青年發展科」，以落實更全面且完善的勞工及青年政策。去(2025)年，在中央發布「地方行政機關組織準則」修正，縣市政府得以增設局處後，市府在很短的期間內完成「勞工及青年發展處」的籌備及設立，這不只是照顧勞工、陪伴青年承諾的具體實踐，也能讓行政資源及服務窗口更加集中而有效率。

黃敏惠市長表示，今日「勞工及青年發展處」的揭牌不僅是市政組織革新的重要里程碑，更象徵市府對勞工權益與青年發展的高度重視，是重要的歷史性一刻。勞青處選址於過去培育許多人才的大同技術學院，相信勞青處能承接培育人才重責，落實系統性推動青年就業、職涯探索、公共參與及跨域培力；提升勞資關係、就業輔導及勞工安全衛生、職業訓練等業務，回應地方勞動事務與青年未來發展之實際需求。

新任勞青處長林家緯表示，新成立的勞工及青年發展處，組織架構設有勞工行政科、勞資關係科及青年發展科等3科，業務涵蓋勞資關係、勞工組織、勞動條件、勞工福利、就業輔導及勞工安全衛生、職業訓練、青年就業、創業服務及身障就業等事項，將持續守護勞動權益、促進勞資和諧，並透過就業服務、職安輔導等措施，讓勞工在嘉義安心打拚，同時也將陪伴青年探索職涯方向，提供就業媒合、創業支持與公共參與機會，讓年輕人願意留下來、也有能力走出去。

今日典禮由黃敏惠市長帶領市府團隊與各界貴賓共同祈福後舉行揭幕儀式，嘉義市總工會、嘉義市職業總工會、嘉義市產業總工會理監事團隊亦共同與會，展現市府與勞工相挺的情誼。勞青處辦公室設於原大同技術學院，「揭牌即開始運作」，成為嘉義市青年與勞工最堅實可靠的後盾。

圖：為因應勞動環境快速變遷及青年多元發展需求，嘉義市政府於今(30)日正式於原大同技術學院綜合教學大樓設立「勞工及青年發展處」，嘉義市長黃敏惠率市府團隊及相關單位共同見證勞青處成立揭牌的歷史性一刻。（記者吳瑞興翻攝）