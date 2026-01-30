嘉市府勞青處、企劃處、環保局首長聯合佈達 宣誓就職

嘉義市府今天舉行新任勞工及青年發展處、企劃處處長及環境保護局局長聯合佈達宣誓典禮／嘉義市府提供





嘉義市政府今(30)日上午舉行新任勞工及青年發展處、企劃處處長及環境保護局局長聯合佈達宣誓典禮，典禮由黃敏惠親自主持，宣布勞工及青年發展處處長由原民政處處長林家緯接任，環保局長由原代理局長孫意惇真除，並在主計處處長陳忠誠監交下完成交付印信，黃敏惠期許藉由職務調整，強化主管人員跨域歷練。

黃敏惠表示，為因應產業轉型、青年發展、勞動權益及人口結構變化等挑戰，市府新設「勞工及青年發展處」，透過專責化、整合化之組織架構，統籌推動勞工權益保障、青年公共參與、就業創業輔導及在地人才培育等政策，並針對市政的需要調整市府團隊，提昇施政效能，擴大為民服務，形成跨域合作與整體施政的推進引擎。

廣告 廣告

黃敏惠介紹，新任勞工及青年發展處處長林家緯，國立中正大學社會福利學系碩士畢業，曾任本府社會處處長、民政處處長，學識涵養及行政資歷豐富。於社會處處長任內，用心推動本市勞工及青年事務使之能大步向前，期望新設立的勞工及青年發展處在林處長的帶領下，在原有良好的基礎之上聚焦、服務本市勞工、青年朋友的需求，持續厚植嘉義市為「世代宜居」的好所在。

新任勞工及青年發展處副處長莊彩鴦，國立臺北大學社會學系碩士畢業，94年公務人員高考三級社會行政及格，112年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格，勞政及社政資歷豐富，期待借重莊副處長的專才，協助林處長讓勞工及青年發展處業務推動的第一步走得又穩又好。

新任企劃處處長楊張建南，由於智慧科技處主要功能已朝「市政整體策略規劃與數位治理」等項目，為名實相符，更名為企劃處，期待楊張處長帶領企劃處，持續整合市政策略、施政目標並落實智慧治理發展。

新任環境保護局局長孫意惇，國立臺灣大學環境衛生研究所碩士畢業，自98年考試分發至環境保護局服務至今，從基層做起，曾任稽查員、科長及副局長職務，規劃執行多項專案，成績斐然，期望孫局長以環保專業帶領環境保護局，再創低碳轉型、淨零永續新佳績。

新任環境保護局副局長陳嘉興，國立雲林科技大學營建工程學系碩士畢業，100年地方特考三等土木工程及格，113年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格，具備豐富的工程資歷，期待陳副處長發揮專業，協助孫局長推動本市綠能永續循環園區相關工程工作。

另，配合地方制度法第56條修正，嘉義市府將依法提請市議會審議市府組織自治條例，增設副市長及副秘書長，第二位副市長將由陳永豐秘書長升任。市府指出，陳秘書長行政經歷豐富，曾任嘉義市政府環保局長、主任秘書、稅務局長及行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長等職務，擔任公職經歷30多年，並兼任嘉義市選舉委員會主任委員，具管理長才；將與現任林瑞彥副市長一同協助推動市政。

市府秘書長將由現任交通處許啟明處長升任，許處長為國立高雄大學都市發展與建築研究所碩士畢業，曾任交通部、高雄市政府交通局科長、技正、主任秘書及本府交通處處長，學識與歷練豐富。於交通處處長任內積極推動高鐵聯外嘉義輕軌建設、推動三橫三縱三環新路網規劃、興建立體停車場及改善交通規劃解決長年交通瓶頸，並榮獲114年行政院模範公務人員之肯定，期望借重其長才，擔任市府秘書長，襄助各項市政推行。

新任交通處處長將由建設處呂獎慧處長接任，呂處長為國立臺灣大學土木工程研究所交通組碩士畢業，歷任高雄市橋頭區公所課長、臺南市政府交通局專員、科長、臺南市公共運輸處、捷運工程處處長等職務，交通業務資歷完整。期望呂處長以豐富的實務經驗帶領交通處，讓嘉義市層級式大衆運輸與城市交通建設有更長足的發展。

更多新聞推薦

● 藍白攜手將白版特別軍購條例付委、再封殺院版 政院轟：無視國家真正需求