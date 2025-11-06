嘉市府南棟大樓地下停車場 5個月11起機車騎士撞桿意外

嘉義市府南棟大樓地下停車場機車改為收費停車5個月以來，已發生11起騎士遭停車柵欄「擊落」事件／陳致愷翻攝





嘉義市府南棟大樓地下停車場今年6月起機車改為收費停車，上路5個月以來，發生11起騎士遭停車柵欄「擊落」事件，市議員鄭光宏呼籲交通處應善盡督導之責，並要求業者透明化賠償機制；市府交通處長許啟明表示，已訂定一套SOP，完備後將要求業者確實執行。

鄭光宏表示，市府南棟大樓地下停車場500席機車停車格常一位難求，致市府上班員工及洽公民眾怨聲載道，為加強停車管理秩序，交通處委託停車場業者執行機車收費，6月試營運、7月正式收費。

廣告 廣告

但收費政策上路5個月以來，陸續發生11起機車騎士疑似未遵守「一桿一車」，不慎被停車設備的柵欄擊落事件，其中7人為市府員工、4位洽公民眾，兩位體傷者皆為社會處員工，其中一人因賠償金額與停車業者無法達成共識，現正申請調解中。

鄭光宏說，許多人質疑賠償過程標準不一，例如社會處4位同仁中，3人賠償一萬元、1人賠償8千元；另外，市府員工10月1日碰撞機車柵欄毀損，兩週後拿到需賠償8千元估價單。期間10月9日也有另位民眾同樣碰撞機車柵欄，質疑兩週內發生兩起碰種案件，賠償金額是否相同？兩次碰撞毀損業者都有更換設備嗎？

鄭光宏要求交通處應深入了解碰撞事件發生數為何居高不下，並提出精進作為。也應督導停車場業者透明化損害賠償機制，善盡協助員工及洽公民眾停車安全良善管理之責。

交通處長許啟明說，機車騎士發生碰撞事故，可能是還不習慣收費、未落實一桿一車及機車流量大，目前已訂定一套SOP，包括從事故發生、現場管控、蒐證、錄影、連繫肇事者並說明、賠償同意單、費用設備估價單及後續處理資料的存檔等，等一切完備後會要求業者確實執行，並全程錄影、保障雙方權益。

更多新聞推薦

● 豬瘟疫情檢討聲浪 盧秀燕鞠躬致歉：概括承受、引以為鑑