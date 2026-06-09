嘉市府召開「長榮公園地下停車場新建統包工程」施工前里民說明會 廣納地方意見

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【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為紓解市區停車需求並提升公園整體環境品質，嘉義市政府昨（8）日晚間於嘉義大學附設實驗國民小學活動中心，召開「長榮公園地下停車場新建統包工程」施工前里民說明會，市府於會中向地方居民說明停車場規劃設計理念、規劃方案及施工期程，同時廣納地方意見，展現市府重視地方溝通與施工安全之決心。

市長黃敏惠指出，市府賦予長榮公園地下停車場的期待，不只解決停車問題，而是藉由停車場興建同步將老舊的長榮公園更新、整合公共運輸服務及提昇社區防洪能力，所以設計階段就透過跨局處整合協力，全面性檢視長期困擾地區的痛點，並規劃設計具複合式效益的市政建設，未來長榮公園將提供全齡共享的友善空間，結合海綿公園設計與多模式運輸整合，成為社區共享空間的生活節點。

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交通處呂奬慧處長表示，本案規劃地下一、二層停車空間，預計可提供142席汽車位及62席機車位，可有效改善周邊停車不足問題；地面公園則同步進行整體景觀優化，並依地方居民意見納入多項改善措施，包括增設遮蔭設施、改善休憩座椅空間、保留既有體健設施、強化無障礙通行動線，以及重新規劃排水系統，增設地下筏基、雨水暫存設施及截水溝，全面改善基地排水系統等，提升公園整體使用舒適性與安全性。

此外，施工期間亦將透過地下水位監測、地表沉陷觀測及鄰房傾斜監測等智慧監測系統，即時掌握工區安全狀況，確保周邊居民及公共安全；工區周邊也將設置防塵網、灑水設備及相關污染防制作業，降低施工對居民生活之影響。

交通處強調，公共建設推動過程中，市府十分重視地方聲音，未來施工期間也將持續與地方保持溝通，滾動檢討各項施工措施，在兼顧工程品質、安全及居民生活影響下，打造更友善、更便利的公共空間環境，提供市民更優質的停車與休憩服務。

「長榮公園地下停車場新建統包工程」施工前里民說明會 由交通處主辦，建設處及工務處協辦，除多位里長、里民代表參與外，王美惠立委、陳家平議員、蔡坤叡議員、傅大偉議員、黃露慧議員、林倩綺立委服務團隊及黃敏修議員服務團隊亦到場關心，多位民意代表皆表達對本案高度關注。

圖：嘉義市政府昨（8）日晚間於嘉義大學附設實驗國民小學活動中心，召開「長榮公園地下停車場新建統包工程」施工前里民說明會，市府於會中向地方居民說明停車場規劃設計理念、規劃方案及施工期程，同時廣納地方意見。（記者吳瑞興翻攝）