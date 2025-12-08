嘉市府專業力耀眼 獲3大獎

嘉義市政府在黃敏惠市長領導下，今年嘉義市有多位同仁在「強化社會安全網」、「結核病都治計畫二十週年表揚」及「防疫績優公務類個人獎」三大領域脫穎而出，榮獲國家級個人獎項，展現推動城市前進的專業力量。獎項於昨（八）日於市務會議中轉呈黃市長；黃市長也為嘉義市政府同仁守護市民健康與安全致敬與感謝。黃市長表示，市府推動各項服務最核心的精神，就是「團隊合作」與「讓市民真正有感」。此次多位同仁獲得衛生福利部肯定，充分展現市府在專業服務與跨局處合作上的成果。嘉義市雖然幅員不大，但因此更能發揮整合優勢，感謝衛生局與社會處在各項工作上的充分協作，讓服務更到位、更貼近市民需求。衛生局廖育瑋局長也表示，有許多默默付出的第一線工作者，以高度使命感守護市民健康，這些獎項象徵中央對嘉義市團隊的肯定，也激勵所有同仁持續努力精進服務。

衛生福利部舉辦「強化社會安全網績優人員表揚」，嘉義市共有三位專業工作者獲獎，疾病管制署與中華民國防癆協會首次舉辦都治關懷員表揚活動，共有兩位優秀專業人員獲得「卓越貢獻獎」。疾病管制署頒發防疫績優個人獎，在全國眾多參選者中，嘉義市亦有三位同仁獲獎，展現高度韌性與即時應變能力，守住嘉義市的公共衛生安全。