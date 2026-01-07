嘉市府祈福送金鏟子 祝市民集團結婚新人好孕到來

為祝福參加嘉義市市民集團結婚的新人婚姻美滿、家庭幸福，嘉義市政府7日上午在嘉義城隍廟註生娘娘神駕前舉行「金鏟子好孕祈福」儀式，祈求註生娘娘庇佑，為新人迎來好孕與幸福新生命，傳遞市府對新婚家庭的誠摯祝福。

↑圖說：嘉義市政府在嘉義城隍廟註生娘娘神駕前舉行「金鏟子好孕祈福」儀式，為新人迎來好孕與幸福新生命。（圖片來源：嘉義市民政處提供）

依民間習俗，鏟子諧音「產子」，象徵助孕與子嗣延續，被視為吉祥之物。嘉義市政府自民國104年起，因應市民期待，攜手嘉義城隍廟設計專屬「金鏟子」，贈送給參加市民集團結婚的新人，作為祝福家庭圓滿的重要象徵。多年來此項創意祝福深獲市民肯定，今年市府延續傳統，特別在集團結婚前舉辦祈福儀式，讓金鏟子經由註生娘娘加持後，將滿滿祝福送到新人手中。

此次祈福儀式由民政處處長林家緯代表市長出席，並與嘉義城隍廟董事長楊嘉南及董監事共同參與。儀式中，金鏟子安奉於註生娘娘殿前，並備妥鮮花、水果、象徵緣分深厚的緣粉、寓意吉祥的春仔花，以及紅棗、花生、桂圓、瓜子等「早生貴子」供品，透過上香與過香爐等儀式，圓滿完成祈福流程。

↑圖說：紅棗、花生、桂圓、瓜子等「早生貴子」供品（圖片來源：嘉義市民政處提供）

民政處表示，經神明加持的金鏟子，將於1月31日市民集團結婚典禮當天，連同紅棗、花生、桂圓、瓜子等好孕禮一併贈送給新人。新人可擇良辰吉時將金鏟子置於床下或房間內，象徵對新生命的美好期盼，紅棗、桂圓等亦可煮成象徵祝福的「早生貴子茶」，增添喜氣。

嘉義市政府也向新人獻上誠摯祝福，盼新人攜手邁入人生新階段，家庭圓滿幸福。市府強調，未來將持續推動生育與育兒津貼等多項福利措施，落實照顧婦女與幼兒政策，陪伴市民迎接新生命，打造幸福宜居的嘉義市。

