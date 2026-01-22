嘉市府54億元北棟大樓動土 預計2030年啟用

（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義市府歷經近20年規劃並克服工物料上漲等挑戰，經費達54億餘元的市民中心北棟大樓新建統包工程今天動土，預計2030年底完工啟用，提供洽公、購物及休閒等多樣機能。

嘉義市政府市民中心北棟大樓新建統包工程今天在市長黃敏惠主持下，在北棟基地舉行動土祈福典禮，內政部長劉世芳與多名民意代表共同出席。發包經費達新台幣54億餘元，市府自籌近32億元、內政部補助22億餘元，交通部補助約2.78億元。

廣告 廣告

黃敏惠致詞表示，北棟大樓基地鄰近諸羅古城門北門，從過去以來就是推動市政的重要中心。市府團隊在原有設計上，爭取交通部補助建設地下停車場，規劃為地下2層、地上13層的多功能現代化辦公大樓，並在建築中導入永續綠能等理念。

劉世芳說，北棟大樓預計於2030年完工啟用，結合南棟大樓成為嘉義市的市政中心，且是雲嘉嘉區域的中心，可以吸引更多的觀光客；嘉義市正在脫胎換骨，相信北棟大樓完工後，一定能讓市民感受到一流的市政建設品質，見證嘉義市蛻變、起飛。

市府表示，考量城市發展需求，北棟大樓地下停車場規劃625席汽車位及517席機車位，並可與南棟地下停車場無縫連結，總計可達886席汽車位及逾1100席機車位，解決市政園區及周邊停車需求。

市府說，北棟大樓1至4樓採多目標開放使用，結合城市願景館、市民客廳與層層綠意的桃城廣場，提供洽公、餐飲、購物及休閒等多樣機能。

另外，5至13樓則集中市府15個處室聯合辦公，連同南棟進駐的環保局、地政事務所、東區區公所、東區戶政事務所，以及鄰近財稅局、警察局等，形成完整且高效率的市政園區。（編輯：龍柏安）1150122