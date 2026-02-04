嘉市志航國小世界領航員日本見學團 以人文為本深化臺日校際交流
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】在嘉義市政府全力支持下，嘉義市志航國小於115年1月18日至22日辦理「世界領航員（Global Pilot）日本見學團」，帶領學生前往日本兵庫縣與大阪地區進行校際交流、文化學習與跨域行動課程。此次見學不僅是一趟國際參訪，更是一段奠基於長期培育、以真實行動為核心的國際教育實踐歷程，充分展現嘉義市推動國際教育與雙語學習的深度與廣度。
嘉義市長黃敏惠表示，國際教育的目標，不只是讓孩子走出國門，而是培育具備人文底蘊、能理解世界、也能影響未來的世界公民。唯有在深刻理解自身文化與價值的基礎上，孩子才能真正與世界對話；國際交流不應只是短暫的移動，而是一段能夠累積國際視野、形塑價值的學習歷程。
教育處郭添財處長表示，國際教育的核心在於讓學生在真實世界中學習溝通、理解與表達。嘉義市長期透過國際教育計畫，支持學校將國際教育落實於課程與教學現場，志航國小此次赴日本見學，正是國際教育政策具體走進校園、進入學生生活的實際展現。
志航國小校長鄭宛鈺表示，真正有力量的國際交流，必須奠基於長期且系統性的培育。多年來，志航國小持續在校內推動英語與日語學習、日本文化理解，並結合國民健康操、皮影戲、扯鈴等特色課程，引導學生以英語簡報介紹嘉義市與臺灣，培養孩子用世界聽得懂的方式，說出自己的家鄉與文化。
鄭宛鈺校長進一步說明，此次國際交流來自一套完整的學習設計：從語言能力的長期累積、文化背景的理解，到行前與日本學校的線上交流；從親手製作象徵在地文化的木製書籤、設計交流紀念品、準備才藝展演與特色課程、家鄉與國家的英語簡報，再到參訪景點的資料蒐集、日本歷史與文化的理解；以及返國後進行心得撰寫與反思整理，並辦理校內學習分享活動，讓國際見學成為全校共同成長的重要養分。
本次志航國小見學團前往兵庫縣西宮市神原小學及寶塚市西谷小學進行實體交流，獲得兩校校長的高度肯定。日方校長一致認為，志航國小學生在交流過程中展現良好的學習態度與深厚的文化素養，互動真誠自然，為校際國際交流樹立了良好典範。值得一提的是，志航國小於114年參訪兵庫縣寶塚市第一小學校後，持續獲得兵庫縣國際交流協會與寶塚市教育委員會的協助與支持，並於115年進一步連結西宮市教育委員會，共同推動臺日校際交流。
寶塚市教育委員會代表太田洋一先生也表示，透過此次實體交流，親眼看見學生面對面互動所展現的真誠情感與自然連結，這正是線上交流難以取代的價值，未來將持續努力推動校際實體交流，讓國際教育更為深刻而有溫度。
隨行教師也分享此次交流的深刻觀察。英文老師郭品巖表示，此次赴日本參訪收穫豐富，日本學生親切大方、互動積極，臺灣學生則展現出細心與穩定的學習態度；師生在相互觀摩中拓展視野，對提升語言學習動機具有極大的正向影響，是一段極具教育意義的學習歷程。
藝文老師蕭雯心則指出，日本校園學習氛圍溫暖而充滿活力，學生勇於表達、主動參與，校園空間中處處可見學生學習成果，包含書法、短文作品、感謝卡與學習海報，中庭也結合食農教育，讓學校成為真正「處處可學習」的場域。
六年級學生吳詩涵也分享，日本同學十分可愛，回到臺灣後希望更加努力學習英語與日語，未來能更流利地與國際朋友交流；五年級學生賴逸駿則表示，除了校際交流，他最喜歡參訪阪神甲子園歷史館的行程，能深入了解棒球發展的歷史脈絡，並看到嘉義嘉農（KANO）的相關展示，感到格外親切與驕傲。
圖：在嘉義市政府全力支持下，嘉義市志航國小於115年1月18日至22日辦理「世界領航員（Global Pilot）日本見學團」，帶領學生前往日本兵庫縣與大阪地區進行校際交流、文化學習與跨域行動課程。（照片嘉義市政府提供）
