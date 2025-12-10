嘉市慶建城 發表嘉屋手冊

嘉義市建城慶祝活動，回應全球「永續」發展的趨勢，以前瞻性的視野，將在地深厚的林業文化與氣候、人文特色進行深度融合，提出「嘉屋」宜居建築推廣計畫，打造具備永續性、識別性與前瞻性的特色建築目標。於昨（十）日舉辦「嘉屋手冊發表與沈浸式體驗空間展」，黃敏惠市長為位於安和街六十巷的示範木屋開箱，並強調木建築是通往淨零未來的道路的嶄新解決方案，具備低碳和可再生價值。

黃市長表示，推動「嘉屋」宜居建築計畫，是實現嘉義市「全齡共享、世代宜居」城市願景的關鍵一步。擁有超過六千棟老屋的珍貴資產，市府近年來透過執行「舊屋力」、「老屋卸妝」、「嘉有木屋」等相關計畫，成功地重新賦予木構造建築新的生命與價值，讓歷史底蘊成為邁向永續的動力。已邁向「木都3.0」階段，這是透過前人努力和不斷累積所形成的城市特質，使嘉義市成為臺灣乃至全世界知名的木都。黃市長指出，發布《嘉屋手冊》，是整合國際經驗與專業設計規劃的成果，旨在讓嘉義市在保有自身特色的同時，成為一個「好居住、涼適活力新木都」。