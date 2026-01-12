嘉市慶消防節 祈福公益並行

嘉義市政府於昨（十二）日上午在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行「一一九消防節城隍諸神暨水德星君祈福、公益捐血暨政令宣導活動」。由消防局副局長李宗儒代表市府團隊，聯同義勇消防副總隊長薛清福及六十名警義消、志工夥伴與城隍廟董監事團隊，共同以虔誠之心祈願城市安定、消防同仁執勤順遂。

李副局長表示，嘉邑城隍廟長年守護嘉城，是市民重要的信仰中心，感謝城隍諸神與水德星君長期庇佑嘉義市平安順遂。在消防節即將到來之際，透過團體祈福儀式，祈願所有打火弟兄姊妹出勤平安、任務圓滿，並代表市府向長期投入公共安全工作的消防、義消及志工夥伴致上誠摯感謝與敬意。活動以「祈福與公益並行」為核心，展現城市互助關懷精神。除已邁入第十年的公益捐血活動外，祈福儀式所準備之祭品，亦於活動後全數捐贈予嘉邑城隍廟所屬慈善會，將信仰力量轉化為實質善行。市府期盼藉此拋磚引玉，喚起社會大眾對公益與公共安全的重視，共同營造溫暖互助的城市氛圍。

市府團隊期盼透過政策宣導與實質補助，協助市民落實防火、防災措施，共同打造安全、宜居的生活環境。最後，副局長也代表市府感謝嘉邑城隍廟董監事團隊及所有基層警義消夥伴的辛勞付出，期許持續深化安全意識、強化防災量能，攜手實現「經濟共榮、社會共創、環境共生」的施政願景，共同打造「全嘉共好」的幸福永續城市。