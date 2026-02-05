嘉市戶外活動新去處 蘭潭好漢坡323階全新亮相

嘉義市蘭潭風景區整修完成，有323階的好漢坡成了健行好去處。（圖：嘉義市政府提供）

嘉義市蘭潭風景區是許多民眾休閒漫步和健行的好去處，蘭潭水庫週邊景點經過重新設計整休，已重新開放供民眾使用。嘉義市政府邀民眾春節假期安排一趟嘉義市輕旅行，白天挑戰323階好漢坡或沿著環潭步道悠閒散步，夜晚還能感受煥然一新的光環境浪漫氛圍。

蘭潭後山的好漢坡，過去僅設置單一斜坡，坡度陡峭且遇雨易滑，對長者及親子族群較不友善。經過重新規劃改善後的好漢坡，調整為「一側斜坡、一側階梯」的複合式設計，兼顧不同體能與使用需求，並全面改善防滑條件，完工後好漢坡共設置323階，讓登高運動更安全，也提升日常健行與運動的舒適度。

蘭潭姊妹亭大型裝置藝術「大白熊」，也是打卡拍照熱點。（圖：嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，蘭潭風景區整修是以「輕旅行、慢生活」為主題，除好漢坡改善外，工程亦針對蘭潭環潭步道、月影潭心及姊妹亭周邊等重點區域，進行步道鋪面與附屬設施整修，同步汰換老舊照明設備，優化夜間光環境。整體照明設計採低眩光、溫潤柔和的配置原則，兼顧夜間安全與生態友善，營造適合夜間散步與慢遊的湖畔氛圍。

另外，近期吸引眾多遊客朝聖的蘭潭姊妹亭大型裝置藝術「大白熊」，也是打卡拍照熱點。可愛療癒的大白熊靜靜坐在湖畔，與整備完成的步道及開闊湖景相互呼應，無論是親子同行、情侶約會或好友出遊，都能輕鬆拍出充滿年味的紀念照片。（龐清廉報導）