嘉市打擊噪音車 成效顯著

嘉義市政府為遏止噪音車擾寧，自去年起整合局處力量強化噪音車管制，提高夜間環警監車輛噪音聯合稽查取締頻率，並加強科技執法應用，今年為再提升執行力道，並精進各項管制作為，啟動「靜嘉專案」跨局處及單位合作強化噪音車源頭及末端管制，展現還靜於民的決心，維護市民安寧、安全的交通與居住環境。

嘉義市政府環境保護局表示，「靜嘉專案」攜手市府警察局、建設處、都市發展處、交通處及交通部公路局嘉義區監理所嘉義市監理站，於今年十月正式啟動。從多面向強化著手，包含改裝車行管理、非認證改裝排氣管查緝、聯合稽查及科技執法效率提升、屢遭陳情案件改善、交通寧靜區設置、噪音管制法第八條公告研擬修正等，希望透過專案執行更精準打擊噪音車輛，維護嘉園安寧。

環保局表示，今年整體車輛噪音陳情案件較去年同期減少十二%，顯示執法成效逐步展現，該局並提醒市民如發現噪音車可至環境部「噪音車檢舉網站」檢舉。