嘉市振興消費迎新春 食安三金店家滿百送春聯

迎接農曆春節消費旺季，嘉義市政府衛生局配合市府振興經濟、普發現金6,000元政策，2日攜手榮獲「食安三金獎」的優質店家舉辦「2026食安三金迎新春 消費滿百送春聯」活動記者會，宣布春節檔期促消費方案正式啟動。自115年2月2日起，民眾只要到食安三金獎店家消費滿100元，即可獲得象徵馬年吉祥寓意的限量「方斗春聯」一套，數量有限，送完為止，盼透過活動引導市民選擇通過食品衛生評核的安心好店，安心採買、歡喜過年。

↑圖說：食安三金獎店家消費滿100元以上可獲得限量「方斗春聯」1套。（圖片來源：嘉義市衛生局提供）

衛生局長廖育瑋表示，春節期間外食與採購頻繁，食品安全格外重要。嘉義市自109年全國首創餐飲業「金質獎」，鼓勵連續兩屆獲得優級評核的優良業者，並於110年擴大推動烘焙業「金（麥方ㄆㄤˋ）獎」，111年再納入飲冰品業「金搖獎」，逐步建構完整的「食安三金獎」制度。透過輔導、評核與抽驗三重把關機制，建立具指標性的食品安全管理模式，全面守護市民飲食健康。

衛生局指出，今年共有200家通過嚴格評核並持續列管的食安模範店家參與迎新春活動，其中包括122家「金質獎」、48家「金（麥方ㄆㄤˋ）獎」及30家「金搖獎」。衛生局也呼籲，民眾春節採買與外食時，可認明食安三金獎標章，以消費行動支持優質業者，共同打造安全、永續的飲食環境。

↑圖說：200家通過衛生局嚴格評核並持續列管的食安模範店家，參加「食安三金迎新春 消費滿百送春聯」活動。（圖片來源：嘉義市衛生局提供）

此外，為放大普發現金的經濟效益，嘉義市政府同步串聯在地商圈與產業，集結130家以上業者，自115年1月24日至3月31日推出「店家加值優惠串聯活動」，市民持普發現金專屬紅包袋至合作店家消費，即可享有折扣或滿額優惠，讓6,000元發揮更大消費動能。

衛生局也提醒，115年2月1日起的消費發票務必妥善保存，凡於嘉義市店家消費累計滿2,000元，即可兌換200元商圈夜市券，每人最高可兌換600元，兌換活動將於115年3月2日啟動，總經費達2,500萬元，數量有限，兌完為止。衛生局呼籲民眾把握春節檔期與振興優惠，走訪食安三金獎店家，享優惠、拿好禮，在嘉義市吃得安心、買得開心，過一個熱鬧又實惠的新年。

