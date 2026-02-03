嘉市振興經濟再加碼 消費滿百送春聯

嘉義市政府衛生局迎接農曆春節消費熱潮，配合嘉義市政府推動振興經濟、普發現金六千元政策，日前攜手榮獲「食安三金獎」的優質店家舉辦「食安三金迎新春消費滿百送春聯」活動，正式宣布活動開跑。自即日起，凡至食安三金獎店家消費滿一○○元以上，即可獲得具馬年吉祥寓意的限量「方斗春聯」一套，數量有限，送完為止。期盼透過活動鼓勵市民優先選擇通過食品衛生評核的安心好店，讓大家「吃得安心、買得放心」，歡喜迎新年。

廖育瑋局長表示，春節是家家戶戶團聚、採買與外食最頻繁的時刻，食品安全更顯得格外重要。「食安三金獎」以「餐飲衛生分級評核」為核心制度，自六年前年首創全國餐飲業「金質獎」，鼓勵連續兩屆榮獲優級評核的優良業者；並於五年前擴大推動烘焙業「金（麥方ㄆㄤˋ）獎」，再延伸至飲冰品業「金搖獎」。透過「輔導、評核、抽驗」三重把關機制，建構具指標性的食品安全管理制度，全面守護市民飲食安全。

衛生局也提醒市民，今年二月一日起的消費發票請務必留存，凡於嘉義市店家消費累計滿二千元之發票，即可兌換二百元商圈夜市券，每人最高可兌換六百元商圈夜市券，兌換活動自三月二日起開跑，本次活動總經費高達二千五百萬元，數量有限，兌完為止，細節將由市府近期公布。